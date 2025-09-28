Кинезите ја зголемија својата „роботска армија“ за 300.000 за една година, надминувајќи го целиот свет

0 SHARES Сподели Твитни

Кина ги престигна САД и светот во производството и инсталацијата на фабрички роботи, според извештај објавен од Меѓународната федерација за роботика.Источноазиската земја ја зацврсти својата позиција како светска производствена сила откако инсталираше речиси 300.000 нови роботи, со што вкупниот број на роботи што работат во фабриките достигна над 2 милиони.Фабриките во САД имаат инсталирано само 34.000 роботи, што сигнализира огромен јаз во усвојувањето на оваа технологија.Во 2015 година, Пекинг ја воведе кампањата „Произведено во Кина 2025“ со цел да доминира во роботичката индустрија и да ја намали нејзината зависност од увезената стока.Директивите на владините политики и јавниот капитал одиграа клучна улога во помагањето на кинеските компании да ја зголемат својата доминација во роботиката и други индустрии како што се полупроводниците и вештачката интелигенција.Лиан Џје Су, главен аналитичар во фирмата за технолошки истражувања „Омдија“, им ја припиша заслугата на политиките на кинеската влада за обезбедување на потребната поддршка за исполнување на производствените амбиции.„Ова не е случајност. Кинеските компании инвестираат со години“, рече Су.Индустриите добиваа речиси неограничени заеми од државните банки со многу ниски каматни стапки, пари од владата, помош за купување странски компании и друга поддршка.Во 2021 година, владата, исто така, откри детален план за проширување на употребата на роботи како дел од својата децениска иницијатива.Фокусот на Кина на автоматизацијата е клучен дел од оваа иницијатива. Во извештајот, исто така, се наведува дека кинеските фабрики инсталирале повеќе од 150.000 роботи годишно од 2017 година, што е доказ за нивната децениска иницијатива.Кинеските фабрики сега сочинуваат една третина од сите произведени стоки во светот, повеќе од САД, Германија, Јапонија, Јужна Кореја и Велика Британија заедно.Бројот на инсталации на роботи се намали минатата година во компаниите што користат роботи во Јапонија, САД, Јужна Кореја и Германија во споредба со 2023 година.До 2024 година, Кина ќе има инсталирано повеќе увезени роботи во своите фабрики отколку домашни машини, но минатата година, три петтини од вкупниот број инсталирани роботи беа произведени во оваа земја.Вкупно, Кина има пет пати повеќе роботи што работат во фабриките отколку САД.Бројките од Меѓународната федерација за роботика не ги земаат предвид хуманоидните роботи во своите пресметки, меѓутоа, благодарение на владината поддршка, има значително зголемување на производството на хуманоидни роботи во Кина. Земјата веќе гради екосистем за производство на специјализирани компоненти за роботи, како што се моторизирани зглобови.Кина, исто така, се натпреварува со САД и други земји во создавањето подобри хуманоиди. „Унитри Роботикс“, со седиште во Хангжу, се смета за лидер во производството на ефтини хуманоиди за земјата во голем обем.Цената на основните хуманоиди од компанијата „Јунитри“ е 6.000 долари, а компанијата планира да излезе на берза до крајот на 2025 година. Роботите се произведуваат по цена што е значително пониска од цената на роботите од „Бостон Дајнамикс“, клучен играч во американската роботска индустрија.Кина има голем број квалификувани електричари и компјутерски програмери кои можат да ги инсталираат роботите, но се соочува со недостиг на експерти за инсталација, што ги зголеми платите на речиси 60.000 долари годишно.Земјата, исто така, има робусна индустрија за вештачка интелигенција фокусирана на следење и подобрување на секој аспект од перформансите на фабричката опрема.Заедно, овие сили ѝ помагаат на Кина да го забрза својот напор кон автоматизација.

