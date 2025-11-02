0 SHARES Сподели Твитни

Руските системи за воздушна одбрана создаваат сложена заштитна мрежа која, според кинескиот весник „Соху“, формира речиси непробојна „купола“ над стратешки важните делови од земјата.

Целта на оваа доктрина, како што се наведува, е максимално зајакнување на одбранбените капацитети и намалување на ризикот од какви било воздушни закани.

Хиперсоничен „Кама“ — клучот за новата доктрина за одвраќање

Кинеските аналитичари истакнуваат дека хиперсоничните ракетни системи „Кинжал“ покажале исклучителна ефикасност против постојните западни противвоздушни структури, со што станале клучен елемент на руската доктрина за одвраќање.

Овој вид оружје не само што го менува балансот на моќта, туку и начинот на кој се планираат идните воени операции во воздушниот простор – вели Соху.

Сепак, кинеските коментатори проценуваат дека директен конфликт меѓу Русија и САД е малку веројатен, токму поради големината на нивните нуклеарни арсенали. Наместо тоа, се очекува да продолжат локалните конфликти од индиректен тип, како што е војната во Сирија, каде што големите сили дејствуваат преку сојузници и стратешки притисоци.

„Купола“ на воздушната одбрана – темел на безбедноста на Русија

„Руските системи за воздушна одбрана создадоа речиси непробојна купола што ги штити клучните региони на земјата “, пишува кинескиот весник. Таа „купола“ – како што се истакнува во анализата – ѝ овозможува на Москва да одржува високо ниво на безбедност и стратешка стабилност во сегашните геополитички околности.

Според проценките, САД сè уште имаат квантитативна предност: американските воздухопловни сили имаат повеќе од 1.300 борбени авиони од четврта генерација и околу 180 од најсовремените авиони од петта генерација, вклучувајќи го и Ф-35.

Руската страна, сепак, има околу 400 авиони од четврта генерација и нешто повеќе од 20 модерни Су-57, но, како што пишува Соху, предноста не се мери само во бројки.

С-400, С-500 и Искандер — слоевита заштита на територијата

Руската одбрана се базира на слоевита мрежа од системи за воздушна одбрана предводени од С-400 и С-500 Прометеј, дизајнирани да ги неутрализираат најсовремените западни авиони и крстосувачки ракети. Во комбинација со ракетните системи „Искандер“, кои прецизно ги погодуваат аеродромите и командните центри, се создава затворен и координиран систем за заштита на граничните региони и стратешката инфраструктура.

„Еластична одбрана“ – рускиот одговор на западната супремација

Аналитичарите во Пекинг проценуваат дека Москва инвестира во концептот на „еластична одбрана“, систем кој не зависи само од бројот на авиони, туку од брз одговор и флексибилност во случај на ненадејни закани.

Оваа стратегија, пишува Соху, покажува промена во глобалните воени приоритети – линијата помеѓу одбраната и одвраќањето станува се потенка, а одлучувачки фактор повеќе не е бројот на авиони, туку можноста да се спречи непријателот воопшто да ги користи.

Свет на работ на нова рамнотежа на моќ

Кинеските коментатори заклучуваат дека руската „небесна купола“ има и симболично значење – таа не е само физичка заштита на небото, туку и порака за нова воена рамнотежа.

„Светот денес се наоѓа на работ помеѓу рамнотежата и ризикот. Руската купола покажува дека безбедноста повеќе не е прашање на количината на оружје, туку на способноста да се спречи самиот почеток на војната “, се наведува во анализата.

