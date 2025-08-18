Кинески министер му порача на Трамп: Тајван е чисто внатрешна работа на Кина

0 SHARES Сподели Твитни

Тајван е внатрешно прашање на Кина, соопшти денес кинеското Министерство за надворешни работи како одговор на изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека кинескиот претседател Си Џинпинг му рекол дека нема да го нападне островот додека Трамп е на власт.Трамп го изјави ова во интервју за „Фокс њуз“ пред разговорите во Алјаска со рускиот претседател Владимир Путин за војната во Украина. На прашањето за забелешките на Трамп на дневната прес-конференција во Пекинг, портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи, Мао Нинг, рече дека Тајван е неотуѓив дел од кинеската територија.„Прашањето со Тајван е исклучиво внатрешно прашање на Кина. Ќе направиме сè што можеме за да овозможиме мирно обединување. Никогаш нема да дозволиме никој да го одвои Тајван од Кина на кој било начин“, рече таа.САД го поддржуваат Тајван и го снабдуваат со оружјеКина го смета Тајван за своја територија и вети дека ќе се обедини со демократскиот остров, потег на кој владата на Тајван остро се спротивставува. Во својот одговор на изјавата на Трамп, Министерството за надворешни работи на Тајван соопшти дека секогаш внимателно ги следи интеракциите меѓу високите функционери од САД и Кина.Во него се додава дека Тајван ќе продолжи да соработува со земјите со значајни интереси во Индо-пацифичкиот регион за одржување на мирот и стабилноста во Тајванскиот теснец. САД се најважниот меѓународен поддржувач и снабдувач со оружје на Тајван и покрај недостатокот на формални дипломатски односи.Кина, која никогаш не се откажала од употребата на сила за да го стави островот под своја контрола, редовно го опишува Тајван како најважното и најчувствително прашање во нејзините односи со САД.

