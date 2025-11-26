Кинa го лансира најдолгиот комерцијален лет во светот

Авиокомпанијата „Чајна Истерн“ следната недела ќе го вклучи во својата понуда најдолгиот комерцијален лет во светот, од кинеската економска метропола Шангај до аргентинската престолнина Буенос Аирес, објавуваат медиумите денес.

Линијата што ги поврзува градовите оддалечени 20.000 километри ќе биде во функција од 4 декември. Шангај и Буенос Аирес се наоѓаат на речиси спротивни страни од земјината топка.

Денес, аргентинската влада официјално даде зелено светло за новата линија, објавувајќи ја одлуката во службеното гласило.

„Чајна Истерн“ пресметува дека летот за поаѓање ќе трае 25,5 часа, а летот за враќање ќе трае 29 часа.

Сепак, тоа нема да биде непрекинат лет, бидејќи авионот „Боинг 777-330ER“ ќе има една меѓустаница во Окленд, Нов Зеланд, за технички проверки, смена на персоналот и полнење гориво, пишува порталот посветен на воздушниот сообраќај „Аеро“.

Во Окленд, патниците ќе можат и накратко да излезат од авионот за време на двочасовниот престој.