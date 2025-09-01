Кирии во Скопје: Центар и Карпош скапи, Кисела Вода најповолна

Во пресрет на новата учебна и академнска година, се засилиува побарувачката за станови за изнајмување во Скопје. Цените на кириите зависат од повеќе фактори. И натаму најголем е интересот за станови во Центар, Аеродром, Карпош, Кисела Вода…

Согласно анализата на агенцијата за недвижности во Скопје и околината „Левел“:

Центар и Карпош се најскапи (410 € до 590 €)

– Следува Аеродром како нешто поефтин (410 € до 530 €)

– Кисела Вода е најповолна (350 € до 430 €).

– Кога ги споредуваме цените, гарсоњера во Центар чини 320 евра, што е само 14% поскапо од истиот тип стан во Кисела Вода каде чини 280 евра. Оваа релативно мала разлика од 40 евра месечно може лесно да се компензира со заштедите на транспорт, време и енергија. За студент или млад професионалец кој работи во центарот, дополнителните 40 евра всушност претставуваат инвестиција во квалитет на живот, велат од оваа агенција.

– Висината на кириите во Скопје варира според големината на станот (број на соби и спални) и според населбата. Сепак изборот на стан за изнајмување не треба да зависи само од цената на киријата, туку од целокупниот семеен и професионален контекст, нагласуваат оттаму.