Кирстен Данст: Сите погрешно го изговараат моето име, се откажав од поправање

Уште една холивудска ѕвезда откри дека целиот нејзин живот погрешно го изговараме нејзиното име. Актерката Кирстен Данст неодамна разјасни во видео објавено на TikTok како всушност се изговара нејзиното име, пишува CNN.
„Мислам, сите погрешно го изговараат моето име, па се откажав“, рече таа во видео споделено од списанието Town & Country, објави Index.
„Не ми е гајле“, додаде таа.
Актерката објасни дека одговара на сите верзии, иако точниот изговор е „Кирстен“ (се изговара „Кирстен“ со долго „и“).
„Не ги обвинувам луѓето“, рече Данст.
„На пример, во Англија не го изговараат правилно моето име“.
Таа призна дека дури и нејзините колешки правеле грешки.
@townandcountrymagazine You don’t have to call #KirstenDunst by her name—she’s heard it all, and she’s far too gracious to correct you. #CommonCourtesy #TownAndCountry ♬ original sound – Town & Country
„На последниот сет, сите го изговараа погрешно моето име. Имаше Швеѓани и луѓе од Унгарија. Само се откажувајте.“
Актерката наскоро ќе ја видиме во филмот „Roofman“, во кој Ченинг Тејтум игра поранешен ренџер на американската армија и татко кој се бори со тешкотии, кој почнува да ги ограбува рестораните на McDonald’s со дупчење дупки во нивните покриви, со што го добива прекарот Roofman. Филмот излегува во кината на 10 октомври.Пронајдете не на следниве мрежи: