Китови убијци потонаа едрилица: Нападот траел пет минути, патниците од друг брод снимале сè!

Во саботата попладне, јато китови убијци нападна и потона едрилица кај Коста да Капарика , во близина на плажата Фонте да Теља во Португалија.Пет члена на екипажот побарале медицинска помош, но се чувствуваат добро. Капетанот на блискиот брод, кој прв им притрчал на помош на луѓето од едрилицата, раскажал како се случило сè.Тој рекол дека бил на патување за набљудување делфини со клиенти кога забележал дека бродот прави чудни движења. Потоа забележал дека китовите убијци ја нападнале едрилицата. View this post on Instagram A post shared by MEOBeachcam (@meobeachcam)Наводно, орките ја погодиле едрилицата два или три пати, а нападот траел дури пет минути. На видео на социјалните мрежи, орките може да се видат како се приближуваат кон бродот, исчезнуваат под него и го удираат, додека тој почнува да се ниша во водата. Во еден момент од видеото, можете да видите како едрилицата потонала.Туристичкиот брод успеа да ги спаси луѓето на едрилицата, која, и покрај напорите да се одвлече, на крајот потона. Во меѓувреме, пристигна и морнарицата и сите беа безбедно транспортирани до брегот.Медиумите објавија дека едрилицата потонала „за помалку од еден час“ откако биле уништени кормилото и трупот.Додадено е дека ова не е единствениот брод нападнат од орки во португалските води. Вкупно девет лица беа спасени во саботата попладне од две едрилици: гореспоменатата едрилица, која превезуваше пет лица, и туристички брод во близина на заливот Каскаис, со четири лица на бродот.

