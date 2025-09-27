КИФЛИЧКИ СО СИРЕЊЕ: Ќе бидат меки и по неколку дена, идеални за доручек или ужина

0 SHARES Сподели Твитни

Потребно е:

500 гр брашно

250 мл млеко

3 лажици шеќер

1 лажица сол

100 мл стопен путер

1 коцка свеж квасец

1 јајце

жолчки од јајце

сирење

сусам и сол

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 180 степени. Квасецот издробете го во млекото, па додадете го шеќерот и убаво измешајте. Потоа нека нарасне. Во посебен сад измешајте ги останатите суви состојки и измешајте ги стопениот путер, јајцата и квасецот. Месете го мекото тесто и оставете го да отстои половина час. На набрашнета работна површина замесете тесто и поделете го на помали парчиња. Поделете на правоаголник, па ставете сирење од едната страна, а другата пресечете ја по целата ширина. Кифличките од кашкавалот расукајте ги според засеците, па наредете ги на плех обложен со хартија за печење. На крај премачкајте со жолчка и посипете со сусам. Се печат околу 25 минути, во рерна загреана на 180 степени. Пријатно!

