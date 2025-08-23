Клековски: Граѓаните кои се сомневаат дека им е нанесена штета од кардиохируршки процедури треба да поднесат жалби

0 SHARES Сподели Твитни

Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Клековски, ги повика граѓаните кои сметаат дека им е нанесена штета при кардиохируршка процедура, наместо тоа, да поднесат жалби.„Жалба – без жалба, ништо нема да се реши. Потребни се конкретни случаи, бидејќи сега има илјадници луѓе со стентови и ќе биде повеќегодишна работа ако почнеме да проверуваме досие по досие. Го повикувам секој граѓанин кој е оштетен или мисли дека е оштетен да поднесе жалба со своите аргументи. Одговорно тврдам дека ќе истражиме и ќе одговориме – рече Клековски.Тој вели дека ФССХ има договор со јавни и приватни здравствени установи исклучиво во областа на кардиохирургијата, а не во областа на кардиологијата.„Повикот на Клековски доаѓа по неодамнешната изјава на кардиохирургот Сашко Кедев, кој изјави дека во некои приватни болници се вршат непотребни интервенции – стентови и операции, само за профит. По оваа изјава, Министерството за здравство најави формирање комисија со експерти од три различни земји, која ќе ја контролира работата на приватните здравствени установи. Ќе продолжат и контролите во јавните здравствени установи кои се занимаваат со истото прашање.

Пронајдете не на следниве мрежи: