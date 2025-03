Клековски: Очекуваме враќање на пациентите од лекување во странство од понеделник

0 SHARES Сподели Твитни

Сегашната ситуација на финансирање на медицинскиот третман на пациентите не беше размислувана од Владата во првите денови по несреќата, ниту беше покренато прашање од соседните држави. Меѓутоа, директорот на ФЗО, Сашо Клековски, верува дека ова прашање ќе се разгледа наскоро, бидејќи некои од терапиите се очекува да бидат долготрајни, базирано на претходни искуства на Фондот. Очекувањата се дека од понеделник ќе започне враќањето на пациенти од странство, кои беа повредени во пожарот во Кочани. Ова го изјави вечерва во интервју на ТВ Сител, каде Клековски истакна дека македонското здравство се соочува со неопходни реформски зафати во блиска иднина.

Во својата изјава, Клековски исто така изложи дека веќе работат на планот за рехабилитација на пациентите. Вкупно, бројот на повредени во пожарот изнесува околу 200 лица, од кои 72 пациенти се сместени во домашни болници, а 111 се наоѓаат во странски установи. Преносите на пациенти во странски болници завршуваат. Денеска три пациенти беа транспортирани во Турција, седум во Шпанија, и последниот транспорт со двајца пациенти ќе биде кон Чешката Република, објасни тој. Според неговите зборови, има пациенти кои се уште се под интензивен лекарски надзор, но сите се во стабилна состојба и прогноза им е позитивна.

Логиката зад донесените одлуки во почетокот беше, заради необезбедени информации за размерот на несреќата, да се пренесат што е можно повеќе критично повредени во странски клиники. Оваа одлука беше донесена од Владата веднаш по трагедијата. Соседните држави како Бугарија, Грција, Србија и Турција најбрзо понудија помош и реагираа со свои авиони и возила. Бугарија и Србија исто така испратија и итни медицински екипи.

Кога капацитетите во соседните земји се завршија, а нови пациенти почнаа да пристигнуваат, Владата активираше и механизмот за цивилна заштита на Европската унија. Здравствените тимови од Србија, Израел и Чешката Република со експертиза за третман на изгореници помогнаа во третманот на пациентите во македонските болници. Според Клековски, претстои долготрајна фаза на рехабилитација и психосоцијална поддршка на погодените од пожарот. Израелското Министерство за здравство понуди помош во креирањето механизми за справување со вакви кризни состојби. Финансирањето на долготрајните терапии можеби не беше веднаш разгледано, но Фондот има индиции дека ова прашање наскоро ќе биде оформено и решено.

