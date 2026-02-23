Клое Кардашијан тврди дека не е сигурна дали сака да го прошири семејството: За да имам повеќе деца, сакам да се омажам

0 SHARES Сподели Твитни

Клое Кардашијан откри во нов подкаст дека сè уште не е сигурна дали сака да го прошири своето семејство.

Кардашијан има седумгодишна ќерка, Тру, и тригодишен син, Тејтум, со нејзиниот поранешен партнер Тристан Томпсон, а изјави дека размислува да има и трето дете.

Во новата епизода од нејзиниот подкаст „Клое во земјата на чудата“, Клое призна дека не е сигурна дали има капацитет за трето дете.

„Пред следното дете, би сакала повторно да се омажам. За да имам повеќе деца, сакам да се омажам“, рекла таа.

Таа исто така изјави дека би сакала нејзината ќерка Тру да има сестринска врска, но објасни дека има и многу роднини со кои е блиска.

Клое е родител со Тристан, со кого беше во турбулентна врска од 2016 до 2021 година, и сега е непознато дали има нов партнер.

Нејзиниот син Тејтум е роден со помош на сурогат мајка, а Клое вели дека одлуката ѝ била полесна благодарение на искуството на нејзината сестра Ким, која ги родила своите две помлади деца на ист начин.

„Имам свои причини зошто не можам да носам втора бременост и навистина е благослов што постои оваа опција. Мојата сестра Ким доби две деца преку сурогат мајчинство. Да не беше нејзиното искуство, сигурно немаше да бидам толку опуштена“, рече таа.

