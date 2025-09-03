Клое Мал е именувана за нова главна уредничка на списанието „Вог“

0 SHARES Сподели Твитни

Откако Ана Винтур претходно објави дека ја напушта позицијата главен уредник на американскиот Вог по 37 години, Клое Мал сега ја презеде улогата.

Клое Мал е именувана за „шеф на уредничката содржина“, позиција од која ќе ја креира и надгледува уредничката содржина на списанието. Познатата модна новинарка Лорен Шерман истакнува дека Мал ќе добие силна поддршка од модната индустрија и дека нејзиното потекло дополнително ќе придонесе за нејзината привлечност и автентичност. Шерман, исто така, нагласува дека Мал е вистински пример за модерна уредничка со длабоки корени во глобалната поп и модна култура.

Ќерка на актерката Кандис Берген и познатиот режисер Луис Мал, Клое ја започна својата кариера во Вог како уредник во одделот за известување, а потоа како заменик-уредник. Подоцна ја презеде уредничката улога на Флеш, посебен дел од списанието посветен на теми како што се свадби, ентериери, патувања и социјални настани.

Покрај тоа, Мал работела и на уредување на специјални изданија на Вог, вклучувајќи ја Мет Гала и неколку престижни публикации на Вог. Таа е исто така уредник на содржини на vogue.com и ко-водител на подкастот „The Run-Through with Vogue“, кој ги следи актуелните модни трендови, интервјуа и приказни од светот на модата.

Се очекува Клое Мал официјално да ја преземе својата нова позиција непосредно пред почетокот на Неделата на модата во Њујорк, која ќе се одржи од 11 до 16 септември.

Мал е во брак со Греам Алберт, син на Гејл Мекграт Алберт и Алан Ф. Алберт од Вилијамсбург, и е мајка на две деца.

