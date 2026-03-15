Клоп ги одбил Ливерпул и Реал Мадрид за работата од своите соништа!

Зачудувачки вести доаѓаат од Германија, а се однесуваат на иднината на славниот стручњак Јирген Клоп.

Интересно е што оваа одлука не само што ќе му се допадне на Клоп, туку индиректно ќе предизвика задоволство во Манчестер Јунајтед, иако тој нема да ја преземе клупата на „Црвените ѓаволи“.

Клоп и неговиот тим моментално се вработени во Ред Бул, но според последните информации, само прашање на време е кога ќе ја напушти таа улога. Во последно време имаше многу шпекулации за интересот на Реал Мадрид за германскиот тренер, но очигледно ништо нема да произлезе од тој ангажман.

Многу фанови се надеваа дека Клоп ќе одлучи повторно да го преземе Ливерпул, со кого постигна историски успех. Сепак, англиските медиуми тврдат дека тоа нема да се случи и дека тоа е лична одлука на Клоп. Германскиот „БИЛД“ објави дека Клоп одлучил да ја отфрли и понудата на Реал Мадрид и можноста за враќање во Ливерпул. Наместо тоа, тој е подготвен да ја преземе работата што долго ја посакуваше уште од летото.

Според извештаите, Клоп треба да стане новиот селектор на германската репрезентација, улога за која сонуваше во последните години.

Се поставува прашањето каква врска има оваа вест со Манчестер Јунајтед. Причината лежи во фактот дека сегашниот селектор на Германија, Јулијан Нагелсман, би можел да стане нов тренер на тимот од „Олд Трафорд“. Иако Нагелсман има договор со Германскиот фудбалски сојуз до крајот на Евро 2028, се очекува тој да ја напушти клупата на репрезентацијата по завршувањето на Светското првенство.

Ова конечно треба да ја заврши сагата за следниот ангажман на Јирген Клоп. Од друга страна, се поставува прашањето кој ќе го води Реал Мадрид од следната сезона, додека Чаби Алонсо се споменува како речиси сигурно решение за клупата на Ливерпул.

