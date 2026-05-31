Клучна храна што треба да се избегнува за време на жешкото време

Додека Велика Британија се соочува со температури што достигнуваат 35°C, здравствен експерт предупредува за една вообичаена состојка што треба да се избегнува за време на топлотниот бран. Со продолжувањето на жешкото време, многумина се прашуваат која храна и пијалоци да консумираат, а кои да ги избегнуваат. Д-р Али Хеар, во соработка со Ема Слип, сподели клучни совети за тоа како да ја прилагодите вашата исхрана на топлината и да се осигурате дека ќе имате добар ноќен сон, објави Express.co.uk.

Избегнувајте шеќер и алкохол

Д-р Хер нагласува дека е клучно да се избегнуваат зашеќерени пијалоци, бидејќи тие можат значително да го нарушат сонот.

„Пијалоците богати со шеќер, како што се ароматизираните кафеа и газираните пијалоци, предизвикуваат зголемување на нивото на шеќер во крвта, што може да ве натера да се будите почесто во текот на ноќта“, објаснува таа.

„Алкохолните пијалоци, кои исто така можат да бидат богати со шеќер, на почетокот може да ве направат поспани, но на крајот го нарушуваат вашиот циклус на спиење и го намалуваат REM спиењето, што резултира со послаб одмор. За да избегнете нарушување, добра идеја е да го следите внесот на шеќер и да ги чувате засладените пијалоци за посебни пригоди, наместо да ги консумирате секој ден.“

Медитеранска диета за подобар сон

Од друга страна, постојат намирници за кои д-р Хејр препорачува да се консумираат повеќе за време на топло време.

„Медитеранската исхрана е природно богата со триптофан, аминокиселина што телото ја користи за производство на серотонин, кој потоа се претвора во мелатонин, хормон што помага во регулирањето на спиењето“, објасни д-р Хејр и тимот во „Ема Слип“.

„Клучните прехранбени производи вклучуваат јогурт и сирење, јајца, риба како лосос и туна, мешунки како леќа и наут, како и јаткасти плодови и семки, вклучувајќи бадеми и семки од тиква.“

Полесни вечери наместо тешки оброци

Исто така, се препорачува да се избегнува тешка и готова храна, особено за вечера.

,,Оброците како што се оброците за носење, преработеното месо и јадењата со кремасти сосови можат негативно да влијаат на сонот. Причината е што на телото му е потребно подолго време за да ја свари таквата храна, што создава дополнителен товар во текот на ноќта“, велат експертите.

„Се препорачуваат полесни вечери за да се обезбеди доволно време за варење. Затоа, секогаш кога е можно, избирајте риба и месо на скара, преливи на база на маслиново масло и масти на растителна основа како што е авокадото.“

Д-р Хер заклучува дека преминувањето на медитеранска исхрана може значително да го подобри здравјето на сонот.

„Посилното придржување кон медитеранската исхрана е поврзано со подолго траење и подобар квалитет на спиењето“, рече таа.

