Книжевен портрет на Јордан Плевнеш во Македонскиот КИЦ во Софија вечерва

На 15 април 2025, со почеток од 18:30 часот, во Македонскиот културно-информативен центар во Софија, ќе се одржи литературен настан насловен „Портрет на Јордан Плевнеш во Софија“. Настанот е замислен како средба со реномираниот македонски писател Јордан Плевнеш. Со воведни зборови ќе се обратат Александар Морфов, Христо Бојчев и Захари Иванов. Гостите од Народниот театар „Иван Вазов“, како и од Сатиричниот театар, ќе имаат свои изјави, меѓу кои и Марин Јанев, Ања Пенчева и Василка Бумбарова од театарот, како и директорот Калин Сарменов, Теодор Елмазов и Јорданка Стефанова од сатиричниот колектив.

Љубомир Кекеновски, претседавач на Научниот совет на Academia Balcanica Europeana, ќе одржи поздравен говор. Од промоторите и поддржувачите на Плевнеш, како и од него самиот, присутните ќе имаат можност да слушнат повеќе за неговите дела и како неговото искуство влијае врз неговото книжевно творештво. Ќе се разговара за неговата поезија, драми и романи, како и за искуствата од различни театарски сцени. Посебно внимание ќе се посвети и на филмот „Тајната книга“, како и на бројни документарни телевизиски филмови и портрети на значајни личности од културното поднебје.

Настанот ќе овозможи заедничко споделување помеѓу посетителите и еден истакнат автор, познат на балканската и меѓународната книжевна сцена. Јордан Плевнеш е признат македонски романсиер, драматург, поет и дипломат. Неговите дела се одликуваат со истражување на идентитетот, егзилот и комплексностите на егзистенцијата. Неговата најпозната книга, „Осмото светско чудо“, е филозофско дело кое интерпретира митологија, историја и надреализам. Неговите дела се истакнуваат по лирската и поетичка форма, обогатени со референци од балканскиот фолклор и европската книжевна традиција.

Јордан Плевнеш е еден од најуважените македонски драматурзи. Неговите дела се преведени и изведувани низ светот. Тој беше Претседател на ИТФ Актерот на Европа и дел од бројните фестивали и жирија, вклучувајќи и високата функција на амбасадор на Македонија во неколку европски земји и при УНЕСКО. Автор е на значајни книжевни дела како „Теорија на отровот“ и „Осмото светско чудо“. Признанијата кои ги има добиено, како високите награди од Франција и НЕТА, сведочат за неговиот исклучителен придонес во литературата. Академик Јордан Плевнеш е добитник на бројни признанија, вклучувајќи ја наградата „Свети Климент Охридски“.

