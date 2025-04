Книжевна вечер посветена на Јордан Плевнеш во Софија

0 SHARES Сподели Твитни

На 15 април 2025 година, во Македонскиот културно-информативен центар во Софија, од 18:30 часот, ќе се одржи литературен собир насловен „Портрет на Јордан Плевнеш во Софија“. Настанот ќе биде посветен на средбата со реномираниот македонски книжевник Јордан Плевнеш. Воведни зборови ќе споделат Александар Морфов, Христо Бојчев и Захари Иванов. На сцената ќе се обратат и гости од Народниот театар „Иван Вазов“ и Сатиричниот театар, меѓу кои и Марин Јанев, Ања Пенчева и Василка Бумбарова, како и директорот Калин Сарменов, Теодор Елмазов и Јорданка Стефанова од сатиричната трупа. Љубомир Кекеновски, лидер на Научниот совет на Academia Balcanica Europeana, ќе се обрати со поздравен говор. Љубителите на делата на Плевнеш и самиот автор ќе споделат повеќе за неговата креативна инспирација и влијанието на неговото искуство врз книжевното творештво. Посетителите ќе имаат можност да дискутираат за неговата поезија, драми и романи, како и за неговите искуства на различни театарски сцени. Особен акцент ќе се стави на филмот „Тајната книга“ и на бројни документарни телевизиски филмови и портрети на значајни личности од културниот свет. Овој настан ќе биде одлична можност за заедничко дружење помеѓу љубителите на литературата и истакнатиот автор, познат на балканската и меѓународната сцена. Јордан Плевнеш, како признат македонски романсиер, драматург, поет и дипломат, е автор чии дела истражуваат теми на идентитет, егзил и сложеноста на постоењето. Неговото најпознато дело, „Осмото светско чудо“, е филозофско дело кое пренесува митологија, историја и надреализам. Особено се истакнуваат неговите дела по својата лиричност и поетичка форма, збогатени со референци од балканската фолклорна и европска книжевна традиција. Јордан Плевнеш е еден од најуважените македонски драматурзи. Неговите дела се преведени и прикажани низ светот. Бил Претседател на ИТФ Актерот на Европа и учествувал во бројни фестивали и жирија, како и амбасадор на Македонија во неколку европски земји и при УНЕСКО. Автор е на значајни книжевни дела како „Теорија на отровот“ и „Осмото светско чудо“. Плевнеш има добиено бројни признанија, вклучувајќи високи награди од Франција и НЕТА, кои сведочат за неговиот исклучителен придонес во литературата, и ја добил наградата „Свети Климент Охридски“.

