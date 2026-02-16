Како повеќепартиска делегација, моментално сме во посета на седиштето на НАТО во Брисел, каде што изразуваме парламентарна поддршка за политичка кохезија во Алијансата, изјави Драган Ковачки, генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ.
Ковачки рече дека она што е важно да се спомене е дека Македонија останува лојален и доверлив партнер на НАТО.
„Ќе продолжиме да ги спроведуваме одлуките од Хашкиот самит, сè со цел зголемување на заштитата и превенцијата, секако од перспектива на колективната безбедност, но и од перспектива на соработката во безбедноста.
Покрај тоа, управување со кризи и секако борба против тероризмот“, рече Ковачки.
Тој додаде дека ќе продолжиме да ги посетуваме и да ги поддржуваме одлуките на Алијансата.
The post Ковачки: Македонија е лојален и доверлив партнер на НАТО, продолжуваме да ја зајакнуваме колективната одбрана и безбедност appeared first on Во Центар.