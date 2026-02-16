Ковачки: Македонија е лојален и доверлив партнер на НАТО, продолжуваме да ја зајакнуваме колективната одбрана и безбедност

0 SHARES Сподели Твитни

Како повеќепартиска делегација, моментално сме во посета на седиштето на НАТО во Брисел, каде што изразуваме парламентарна поддршка за политичка кохезија во Алијансата, изјави Драган Ковачки, генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ.

Ковачки рече дека она што е важно да се спомене е дека Македонија останува лојален и доверлив партнер на НАТО.

„Ќе продолжиме да ги спроведуваме одлуките од Хашкиот самит, сè со цел зголемување на заштитата и превенцијата, секако од перспектива на колективната безбедност, но и од перспектива на соработката во безбедноста.

Покрај тоа, управување со кризи и секако борба против тероризмот“, рече Ковачки.

Тој додаде дека ќе продолжиме да ги посетуваме и да ги поддржуваме одлуките на Алијансата.

