Ковачки со закана: Целото обвинителство јавното треба да се ,,издига на клоци”!

Драган Ковачки порачува дека јавното обвинителство мора решително да постапува, обвинувајќи за кршење на закони и злоупотреби за кои, според него, одамна требало да има обвинение.

После денешната посета, тоа што може да го заклучам е дека јавното обвинителство треба да се ,,издига на клоци”.

Ценам дека имаме класични прекршувања на Законите и злоупотреби за кои досега морало да има обвинение!

Мора да се расчисти со филм-мејкерите на чело со нивните наредбодавци. Холивуд може вода да носи!

*Не смее да има застарување на

предметите под плаштот на класифицираност на постапки, а не смее да има и јавно објавување и ,,забава за народ” заради легалноста на постапката!

**Поради природата и сензитивноста на состојбите, имајќи во предвид дека сум обврзан, нема да зборувам повеќе

