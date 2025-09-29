Кога бебињата почнуваат да го препознаваат вашето лице

0 SHARES Сподели Твитни

Од раѓање, бебињата се програмирани да ги препознаваат лицата што ги гледаат најчесто, почнувајќи од вашето. На само неколку недели возраст, тие може да ве гледаат во очи, а до три месеци, веројатно ќе го претпочитаат вашето лице пред лицето на некој странец.Бебињата почнуваат да препознаваат лица порано отколку што можеби мислите, обично во првите неколку недели. Од моментот кога првпат ќе го видат светот, тие можат да се фокусираат и да почнат да ги паметат познатите лица на оние што ги сакаат.На околу 2 до 3 месеци, вашето бебе може да покаже силни знаци дека ве препознава. Може да забележите дека реагира на вашиот глас, се насмевнува кога ве гледа или се фокусира на вашето лице подолго од другите. Ова е посебна пресвртница, која покажува дека се чувствува утешно од вашето присуство и дека создава подлабока врска со вас.Помеѓу 4 и 7 месеци, вашето бебе ќе почне да развива нешто што се нарекува трајност на предметите. Ова значи дека почнува да разбира дека луѓето и работите сè уште постојат дури и кога не можат да ги видат. Откако вашето бебе ќе го сфати овој концепт, ќе почне да разбира дека секогаш ќе бидете тука за него, дури и кога сте надвор од вид.Колку долго трае меморијата на бебето?Бебињата почнуваат да препознаваат познати лица околу 2 до 3 месеци. Ако ве нема еден ден, може да забележите дека вашето бебе ви се смее или ве гледа подолго време кога ќе се вратите – и двата знаци дека ве памети.Како што се приближуваат кон шест месеци, нивната способност да памтат лица се зголемува. Дотогаш, тие можат да ве препознаат вас и другите што ги гледаат редовно подолг временски период.Околу 6 до 8 месеци, вашето бебе може да почне да му недостига кога не сте во близина. Тогаш целосно ја разбира трајноста на предметите – знае дека сте сè уште таму, дури и ако не може да ве види. Може да почне да се појавува и вознемиреност од разделба бидејќи реагира посилно кога не сте во близина.Кога бебињата се препознаваат себеси?Многу бебиња почнуваат да покажуваат интерес за огледала околу 6 месеци. Тие може да се насмевнуваат или да се смеат на својот одраз, но сè уште не разбираат дека бебето во огледалото е всушност себеси. До околу 18 месеци, вашето бебе целосно ќе препознае дека неговото сопствено лице му се смее.

