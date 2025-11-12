Кога Бранко Црвенковски не излегува од кафани, тогаш политичките кујни работат „на најсилно“!?

0 SHARES Сподели Твитни

Главната тема на вонредната политичка анализа на Васко Ефтов е моделот, патот, улогата и целта на Бранко Црвенковски. Ова е негово трето појавување во последните 30-тина дена, забележано во Охрид, Кичево, и Скопје (во кафаната Дукат).Новинарот Васко Ефтов ги анализираше неговите „случајни“ појавувања и фотографии. На последната објавена фотографија од гостилницата Дукат, БЦ е со неговата „верна сенка“ Зоко Миравац, со Горан Минчев (генерален секретар на партијата ЗНАМ и министер во Владата на Христијан Мицкоски), и со Зоран Попов (амбасадор на Република Македонија во САД). Иако вечерта и други познати политички фигури биле присутни во готилницата, тие не биле таргет за „случајни“ фотографии.Овие фотографии, кои се пуштаат до портали блиски на СДСМ, доаѓаат во момент на тежок пораз на СДСМ и внатрешни превирања за лидерската трка.Која е политичката порака и цел на БЦ? Едно од објаснувањата на Васко Ефтов е дека можеби сака да му помогне на Максим Димитриевски и на ЗНАМ, или да испрати порака до Христијан Мицкоски да не го менува Горан Минчев.Меѓутоа, анализата сугерира дека Бранко Црвенковски никому не помогнал во својата кариера; тој единствено си помага само на самиот себе. Неговото појавување е обид да се факторизира и да наметне впечаток дека е неопходен и неизбежен фактор во процесот на обединување на левицата во Република Македонија (не само на СДСМ). Според оваа логика, тој процес не може да помине без него, туку мора да биде воден од него.

Моделот на „Американски Амбасадор“Начинот на кој Бранко Црвенковски функционира во СДСМ (која е сојуз на повеќе лоби и интересни групи) драматично се разликува од моделот на Никола Груевски.

Моделот на Црвенковски: Бранко Црвенковски владее со партијата по принципот на американски амбасадор. Тој не држи целосна контрола врз сите лоби групи. Со својата „сила“ (политичка, безбедносна, разузнавачка), тој жонглира со структурите. Тој прави компромиси на штета на сопствените сојузници и пријатели, со што постојано ги конфронтира другите структури и јакне некои од нив, но тој останува единственото НЗС (незаменлива запчаник/точка) кое ги поврзува.Ова објаснува зошто СДСМ се распаѓа по неговото заминување: ниту Зоран Заев, ниту Владо Бучковски, ниту Радмила Шеќеринска не знаеле да функционираат според овој модел и не можеле да ја обединат СДСМ без сериозна поддршка од меѓународниот фактор.

За моделите на владеење на Груевски и Заев, за конфликтите во Кафетин коалицијата, за „пуштањето низ вода“ на Стево Пендаровски, за односите Љубомир Фрчкоски-Бранко Црвенковски-Стево Пендаровски, како и за Политичкиот пат, улога и цел на Бранко Црвенковски, станете член (member) на YouTube каналот Vasko Eftov и погледнете ја целата политичка анализа:

