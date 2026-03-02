„Кога вашиот син ќе порасне, однесувајте се кон него вака и тој ќе биде со вас во староста“: 4 мудри арапски совети што ќе ги поврзат вашите деца со вас

0 SHARES Сподели Твитни

Дали има нешто посуптилно и посложено од односите со возрасни деца?

На почетокот се ситни – толку мали што се собираат во дланката. Ги учиме да држат лажица, да врзуваат врвки за чевли и да велат „благодарам“. Ги храниме, ги негуваме додека не оздрават и ги спасуваме од кошмари. А потоа, одеднаш, растат. Не само со пасошот, туку и со личноста. Онаа што не секогаш се совпаѓа со нашата.

Тука започнува сè.

Постои една источна поговорка: „Додека детето е во твојата утроба, тоа е дел од тебе. Штом се роди, тоа веќе е гостин во твојот живот“.

Гостин. Не е продолжение, не е проект, не е огледало. Гостин. Со своите погледи, начини, особини на личноста и правото на затворени врати. И ако го разберете ова, многу работи стануваат полесни.

Секоја поговорка е како бокал со ладна вода во пустина. Особено кога станува збор за древната арапска мудрост. Тие зборуваат прецизно за работи што болат. Тие не командуваат, не морализираат, но како да шепотат во вистинскиот момент: „Застани, размисли, не крши.“ Еве неколку такви шепотења.

„Кога твојот син ќе порасне, однесувај се кон него како кон брат.“

Колку често родителите, особено мајките, не успеваат да се прилагодат: срцата сè уште ги болат затоа што „момчето не се јавило три дена“, а во мислите повторуваат – има 30 години, има семејство, работа и други грижи.

Една жена раскажа како дошла ненајавено да го посети својот син за викендот. Го сметала тоа за израз на љубов. Но, би се навредила ако тој изгледа напнат. Не ѝ понудил чај, ниту ја прегрнал како порано.

Едноставно е: тој си го изградил својот живот – со распоред, потреби, приватност. Сепак, таа влегла во тој живот непоканета, дури и со најтопли чувства. Брат не би дошол на гости без покана. Зошто би дошла мама?

Почитувањето започнува со мали нешта. Прашања наместо изјави. Со разбирање дека нема „обврска да се јавуваш кај мама секоја вечер“ во возрасниот живот. Постои избор. И ако врската е вистинска, повикот ќе дојде.

„Слободата не е да се биде принуден да се сака“, напишал Антоан де Сент-Егзипери.

Љубовта, ако има премногу контрола, престанува да биде љубов. Напнатоста останува.

„Огнот остава само пепел“

Источната метафора за оган зборува за страст, енергија, но и за уништување.

Колку често родителската ревност ја нагризува довербата, дури и кога започнува со најдобри намери? На пример, советот „немој да се омажиш за него“, изговорен „од љубов“, може да остави лузна со години. Притисокот – дури и нежен, дури и со насмевка – се перцепира како недоверба.

Колку семејни приказни се распаднаа поради тоа… Кога родителите го сакаа најдоброто, но работите се одвиваа поинаку. Кога се мешаа во конфликтите на своите возрасни деца со своите партнери, кога се обидуваа да ја контролираат кариерата, парите, па дури и изборот на стан на другите луѓе.

Секој пат звучеше: „Кој, ако не јас, знае подобро?“ А одговорот беше тишина, далечина, понекогаш дури и години горчлива тишина.

И понекогаш е доволно само да молчиш. Прифати. Да бидеш таму, но не пред себе.

„Најмудриот родител е оној кој знае како да се пензионира на време“, велеа во древниот Дамаск

„Твојот син е она што го воспитавте да биде, а твојот сопруг е она што го научивте да биде”

Можеби најтешката вистина.

Бидејќи сè што се случува подоцна е огледало. А огледалата не се секогаш пријатни. Особено кога возрасен син не може да донесува одлуки, не се јавува или се иритира кога ќе побара помош.

Понекогаш вреди да се прашате: дали му всадив навика да биде заштитнички настроен?

Дали го преоптоварив со грижи? Дали го научив дека „мама знае најдобро“? И потоа таа се запраша зошто тој не е независен?

Карлос Кастанеда рекол: „Ако не ти се допаѓа она што го добиваш, промени го она што го даваш“

Звучи едноставно, но тешко е да се спроведе. Особено кога срцето ве боли од копнеж. Особено кога чувствувате како да му го дадовте вашиот живот, а тој дури и не ви испратил картичка. Но, љубовта не е договор. Не е инвестиција од која очекувате дивиденди.

Вреди да се проба поинаков пристап: помалку зборови, повеќе тишина. Помалку прашања, повеќе доверба. Не за контрола, туку за предлагање. Не за обвинување, туку за слушање.

„Вистинскиот родител е дедото“

Сурово, нели? Како да вели дека само со внуците навистина учиме како да сакаме.

Но, ако размислите за тоа, има многу вистина во тоа.

Со возраста доаѓа трпението. И мудроста да се молчи.

Бабите не држат предавања. Дедовците не те тераат да носиш капа. Тие едноставно се таму. Со колачи, нежен поглед и приказна за тоа како еднаш отишле во шумата да берат печурки и не нашле… ништо, но се забавувале одлично.

Што ве спречи да се однесувате така со вашите деца кога беа мали?

Веројатно брзање. Страв. Желбата да ги „одгледаат правилно“.

И сега, гледајќи ги внуците, одеднаш доаѓа разбирање: совршената контрола не е клучна, туку блискоста. Не строгото родителство, туку поддршката. Не критиката, туку прифаќањето.

Ако имате проблеми со возрасни деца, можеби е време да се погледнете себеси низ очите на постарата генерација. Прашајте се: „Дали сум премногу барачки? Дали сум премногу осудувачки настроен?“

И, доколку е потребно, побарај прошка. Да, дури и години подоцна. Затоа што и тоа е љубов – да можеш да кажеш: „Не направив сè како што треба. Но, те сакам.“

Што останува?

Довербата останува.

Онаа што не вика, не кара, не бара. Онаа што едноставно постои. Како сидро, како мека светлина на прозорецот, како мирисот на позната пита што секогаш чека во кујната.

И надежта останува. Дека дури и ако денес се далеку, ако не се јават, ако не дојдат, тоа не значи дека нема љубов. Можеби сега едноставно не е време. Можеби учат. Можеби се бараат себеси.

Важно е да не се изгубите во тоа исчекување. И да не ја прекинете нежната нишка на врската со брзи зборови.

„Љубовта е способност да бидеш таму кога не си поканет и да не се навредиш кога не те очекуваат“, велат на Исток

Како се справуваш со тој напорен танц на љубов, дистанца и прифаќање?

Споделете ги вашите мисли, приказни и сомнежи.

Бидејќи родителството е патување. И секогаш е полесно кога имаш луѓе околу тебе кои те разбираат.

