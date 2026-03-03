Кога е најдобро време за појадок ако имате висок крвен притисок?

0 SHARES Сподели Твитни

Појадокот често се нарекува најважниот оброк во денот, но дали знаевте дека може да влијае и на крвниот притисок? Истражувањата го потврдуваат ова, сугерирајќи дека луѓето кои го прескокнуваат појадокот имаат поголема веројатност да имаат висок крвен притисок, познат и како хипертензија. Доколку се борите со висок крвен притисок, појадок богат со хранливи материи може да ви помогне да го намалите крвниот притисок, се вели во студијата.

Кога е најдобро време за појадок?

„Појадокот обезбедува клучни хранливи материи кои му помагаат на срцето да работи поефикасно, што овозможува подобар васкуларен тонус и регулирање на крвниот притисок“, вели Мишел Рутенштајн, регистриран диететичар специјализиран за превентивна кардиологија, за EatingWell.

Но, колку рано треба да јадете за да ги искористите овие придобивки? Иако недостасуваат специфични истражувања за точното време, некои експерти препорачуваат јадење во рок од еден час по будењето.

„Јадењето појадок во овој временски период му помага на телото да ја одржи рамнотежата на шеќерот во крвта уште од самото утро, го намалува оптоварувањето на кардиоваскуларниот систем и промовира стабилен крвен притисок“, објаснува диететичарката Вандана Шет.

Рутенштајн се согласува, додавајќи дека јадењето оброк во рок од 30 до 60 минути по будењето може да помогне во контролата на крвниот притисок со намалување на нивото на хормонот на стрес кортизол, подобрување на чувствителноста на инсулин и обезбедување хранливи материи за намалување на крвниот притисок.

Меѓутоа, ако не сте навикнати да појадувате или ако јадењето рано наутро не ви одговара, корисно е да го воведете овој оброк во вашата рутина, дури и ако тоа не е веднаш по будењето.

„Секогаш им велам на моите пациенти дека најдобро време за појадок е кога можат да седнат, да уживаат во оброкот и да го направат тоа рутина. Не е важно само што и кога јадете. Процесот на забавување и свесно јадење е исто така важен за варењето и крвниот притисок“, вели диететичарката Кејти Хедли.

Зошто е важен појадокот за здравјето на срцето?

Редовното појадување има повеќекратни придобивки за кардиоваскуларното здравје. Истражувањата го поврзуваат со подобар крвен притисок, додека прескокнувањето на појадокот е поврзано со значително поголем ризик од срцеви заболувања.

„Иако ова не докажува директно дека прескокнувањето на појадокот предизвикува висок крвен притисок, сепак сугерира врска помеѓу појадокот и кардиоваскуларното здравје“, вели Хедли.

Покрај тоа, утринскиот оброк помага во регулирањето на хормоните на стрес. Прескокнувањето на појадокот може да го наруши природниот ритам на лачење на кортизол и да доведе до покачени нивоа подоцна во текот на денот, што негативно влијае на крвниот притисок. Хранливиот појадок, од друга страна, помага во ублажување на ненадејните скокови на хормоните на стрес.

Утрото е исто така одлична можност да се внесат хранливи материи кои се клучни за регулирање на крвниот притисок, како што се калиум, калциум и магнезиум, а во исто време да се ограничи внесот на натриум.

„Појадокот треба да вклучува разновидна храна од растително потекло, како што се овошје, зеленчук, интегрални житарки, мешунки или јаткасти плодови, со најмалку 20 грама протеини и ограничена сол. Внимавајте на печивата и преработеното месо, како што се колбасите, кои можат да содржат изненадувачки големи количини скриена сол“, додава Хедли.

Впрочем, појадокот помага во регулирањето на шеќерот во крвта и ја подобрува чувствителноста на инсулин.

,,Овие фактори, доколку не се контролираат, можат да го зголемат крвниот притисок“, објаснува Рутенштајн, додавајќи дека постојано високиот шеќер во крвта може да ги оштети крвните садови и да ја намали функцијата на бубрезите, што исто така придонесува за хипертензија.

Други совети за контрола на крвниот притисок

Појадокот не е единственото нешто што можете да го направите за да го држите крвниот притисок под контрола. Заедно со редовниот утрински оброк, усвојувањето на балансирана исхрана е клучно за добро здравје. Јадете многу храна здрава за срцето, како што се овошје, зеленчук, млечни производи со ниска масленост, живина без кожа, риба, јаткасти плодови и мешунки.

Справувањето со стресот е исклучително важно за здрав крвен притисок, иако ова често е полесно да се каже отколку да се направи. Корисни стратегии вклучуваат дружење со пријатели, вежби за длабоко дишење, медитација, практикување благодарност и физичка активност. Исто така е важно да се препознаат изворите на стрес и да се справите со нив на здрав начин.

Зголемувањето на физичката активност може да помогне во намалувањето на крвниот притисок и намалувањето на стресот. Стремете се кон 150 минути активност со умерен интензитет или 75 минути активност со силен интензитет неделно. Ако тоа ви се чини недостижно, започнете полека. Секој чекор е важен.

Ограничете го или избегнувајте алкохол. И покрај популарното верување дека чаша вино е добра за срцето, премногу алкохол може да го покачи крвниот притисок. Редовното консумирање алкохол има голем број други негативни последици, вклучувајќи поголем ризик од срцеви заболувања, рак и зависност. Ако не пиете, не почнувајте. Ако пиете, преиспитајте ги вашите навики за пиење и зошто. Ако мислите дека алкохолот станува проблем, побарајте помош, почнувајќи со разговор со вашиот лекар.

