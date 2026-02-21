Кога е полн, полн е! Зошто не треба да го наполните резервоарот на вашиот автомобил до „горе“?

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето возачи го искусиле моментот кога полнат гориво на бензинските пумпи, млазницата на пумпата „искокнува“, сигнализирајќи дека резервоарот е полн. Сепак, некои возачи практикуваат додавање на уште еден литар или децилитар, особено кога одат на патување или за да ја заокружат сумата пари или количината на гориво. Зошто тоа не е добро?

И додека има многумина од нас кои истураат 20 до 30 км само за да ја покријат резервата, сепак има и такви возачи кои сакаат да ја заокружат количината на пари или количината на гориво со тоа што продолжуваат да истураат до ограничувањето, иако системот автоматски го регулира и запира протокот на гориво со сигнализирање преку „кликања“.

Сепак, секој што ќе се навикне на овој начин на полнење гориво треба да ги предвиди потенцијалните трошоци за поправка, кои во екстремни случаи можат да надминат износ од 500 км.

Причината за проблемот лежи во сложениот систем кај современите автомобили, дизајниран да спречи истекување на пареи од бензин. Значи, бензинските пумпи се на удар тука, бидејќи дизелот не испарува толку лесно.

Техничкиот термин за овој систем е EVAP, што е скратеница од „Систем за контрола на испарувачки емисии“. Тоа е сложен термин за технологија што е дел од современите еколошки стандарди наменети за намалување на емисиите од автомобилите, бидејќи тие не се произведуваат само од моторот, туку и од испарувањето на горивото.

Системот EVAP е дизајниран да ги собира пареите од горивото пред да излезат во атмосферата. Кога овој систем протекува, често се пали светлото „провери го моторот“. Поголемиот проблем е што со нестабилно работење на моторот, возилото може да не помине технички преглед.

Овој систем е задолжителен во ЕУ кај бензинските автомобили и лесните комерцијални возила од 2019 година според нормата Euro 6d-TEMP, но го имаат и постарите модели. Принципот на работа е всушност едноставен: капачето на резервоарот е херметички затворено, а пареите од бензинот се испуштаат преку посебен канал. Овој канал води до мал сад/филтер што содржи активен јаглен кој привремено ги заробува пареите. Кога моторот работи во соодветни услови, вентилот се отвора и складираните пареи се насочуваат во системот за вшмукување, каде што согоруваат заедно со горивото.

Кај современите мотори, каде што нема доволно вакуум во вшмукувачкиот колектор, специјални пумпи транспортираат пареи во вшмукувачкиот систем. Клучот е во тоа што целиот систем е дизајниран за гасови, а не за течности.

Затоа полнењето до „капачето“ создава проблем – горивото може да навлезе во вентилациониот канал. Сето ова може да резултира со оштетување на системот за собирање на пареа, оштетување на филтерот и појава на светло за грешка на моторот.

Филтерот не може да се чисти или регенерира – мора да се замени со нов. Со дијагностика и замена, сметката може да биде неколку стотици км, па дури и многу повеќе во тешки случаи.

Затоа, кога пумпата ќе престане да работи, престанете да долевате! Особено во лето, избегнувајте полнење гориво по автоматското исклучување на пиштолот. Бензинот од ладниот подземен резервоар на пумпата се загрева и се шири во резервоарот на вашиот автомобил, па затоа лесно продира низ вентилациониот канал кон филтерот.

