КОГА НАРОДОТ ЌЕ СЕ ОБЕДИНИ! Багерите се повлечени од Кожуф, објавија активистите!

Приватната фирма која изнајмувала машини за изградба на хидроелектраната на реката Дошница на Кожуф се повлекла, објавија денеска активистите за спас на Дошница.

„Ова е доказ дека народниот отпор е посилен од секој профит. Им благодариме за свесноста и одлуката да не се стават на страната на уништувачите“, велат од групата „Спас на Дошница“.