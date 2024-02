КОГА ОВАА ДЕВОЈКА ЌЕ ГИ ОТВОРИ ОЧИТЕ, ЛУЃЕТО НЕ МОЖАТ ДА СИ ДОЈДАТ ПРИ СЕБЕ: Велат дека е една во МИЛИЈАРДА (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Интернетот придонесе светот побрзо од кога било да дознае за најразновидните појави, туѓите искуства, талентите, убавината, необичностите… Нови вести и информации постојано пристигнуваат на секој агол на планетата, дури и на повеќето далечински, а се чини дека денес секој може да дојде до своите пет минути слава, заслужено или не. Неочекувана интернет слава и се случи и на Американката Меган Магс Ричмонд, а сето тоа поради неверојатната боја на нејзините очи .

Оваа млада дама е од Мајами, а стана сензација на TikTok и Instagram благодарение на спонтаната објава на претприемачот и инфлуенсер од Тексас, Рохам Фароки. Случајно ја сретнал пред неколку дена на улица, а нејзините очи му оставиле таков впечаток што ја замолил да ја фотографира.

@megadck Chose your character ♬ MAIN ATTRACTION – EVA

– Нејзините очи се еден во милијарда – напишал

Видеото на кое Мегс му ја покажува прекрасната светло сина боја на нејзините очи и докажува дека тоа не се контактни леќи е прегледано повеќе од 50 милиони пати!

Меган вообичаено се занимава со биомедицински инженеринг, но благодарение на нејзината посебна карактеристика стана популарна на социјалните мрежи , а и на тој начин заработува. Нејзините видеа секогаш достигнуваат милиони прегледи, иако таа обично ги покажува очите или зборува за нив.

Таа откри дека од родителите наследила сини очи – и мајка и и татко и имаат сини очи, иако малку поинаква нијанса од неа. Инаку, нејзиниот татко е половина Британец, а половина Ирец, додека нејзината мајка има германски и шведски гени. Споменатите земји се оние со најголем процент на сини очи во светот, а Европејците се оние кои најчесто се раѓаат со сини очи.

@megadck Replying to @☀️ my mom is gonna kill me for posting this 😂 #parentreveal #genetics ♬ AIME MOI – Speed Up – kobzx2z

Статистиката вели дека само осум до 10 проценти од луѓето во светот имаат сини очи , но јасното светло сина нијанса што ја има Мегс е сепак многу, многу поретка. Самата вели дека има „гоџо“ очи, алудирајќи на ликот Сатору Гоџо од јапонската манга серија кој ја има истата нијанса на очи.

