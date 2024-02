Кога оваа девојка ќе ги отвори очите, луѓето не можат да веруваат: Велат дека е една во милијарда и сите се маѓепсани од глетката

0 SHARES Сподели Твитни

Интернетот придонесе светот побрзо од кога било да дознава за најразновидните феномени, туѓите искуства, талентите, убавината, необичностите… Нови вести и информации постојано пристигнуваат од секој агол на планетата и се чини дека денес секој може да дојде до своите пет минути слава, заслужено или не.

Неочекувана интернет слава ѝ се случила и на Американката Меган Ричмонд, а сето тоа поради неверојатната боја на нејзините очи.

Оваа млада дама е од Мајами, а стана сензација на ТикТок и Инстаграм благодарение на спонтаната објава на претприемачот и инфлуенсер од Тексас, Рохаjм Фаруки. Тој неодамна случајно ја сретнал на улица, а нејзините очи му оставиле таков впечаток што ја замолил да ја сними.

View this post on Instagram A post shared by Rowheim Farooqui (@rowheimfarooqui)

„Нејзините очи се едни во милијарда“, напишал инфлуенсерот.

Видеото на кое Меган му ја покажува прекрасната светлосина боја на нејзините очи и докажува дека не станува збор за контактни леќи е прегледано повеќе од 50 милиони пати. Оваа црнка дури на лице место му покажала фотографии од детството на Рохајм, кои сведочат дека навистина е родена со оваа специфична, впечатлива нијанса.

@megadck ♬ EEEYEAAH – SK Brook

Меган инаку се занимава со биомедицински инженеринг, но благодарение на нејзината посебна карактеристика станала популарна на социјалните мрежи и така заработува. Нејзините видеа секогаш достигнуваат милиони прегледи, иако на истите во главно најчесто ги покажува своите очи или зборува за нив.

View this post on Instagram A post shared by Megan Richmond (@meganrichmond)

Таа открила дека сините очи ги наследила од нејзините родители – и мајка ѝ и татко ѝ имаат сини очи, иако малку поинаква нијанса од неа. Инаку, нејзиниот татко е половина Британец, а половина Ирец, додека нејзината мајка има германски и шведски гени. Токму споменатите земји се оние кои имаат најголем процент на сини очи во светот, а Европејците се тие кои најчесто се раѓаат со сини очи.

@megadck Replying to @☀️ my mom is gonna kill me for posting this 😂 #parentreveal #genetics ♬ AIME MOI – Speed Up – kobzx2z

Статистиката вели дека само 8 до 10 отсто од луѓето во светот имаат сини очи, но исклучително светлосината нијанса која ја има Меган е многу, многу поретка. Самата вели дека има „гоџо“ очи, алудирајќи на ликот Сатору Гоџо од јапонската манга серија кој има идентична нијанса на очи.

Пронајдете не на следниве мрежи: