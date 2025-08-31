Кога оди да ги земе децата од училиште, не носи градник: Жената со најголеми гради никогаш не престанува да провоцира (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Поради тежината на нејзините гради, Лајла Кинг избегнува да носи градник, дури и кога ги зема децата од училиште. Поради ова, таа е мета на коментари.Лајла Кинг од Торонто, Канада, редовно не носи градник поради тежината на нејзините гради, што ѝ го оптоварува грбот, дури и кога ги зема децата од училиште. Но, мајката на три деца, која е висока 160 см, тврди дека наставникот „ја погледнал“ и ѝ рекол дека „изгледа несоодветно“ додека долго време ги гледал нејзините гради . View this post on Instagram A post shared by Lyla (@lylasbigheart)27-годишната девојка изјави дека не е прв пат да привлекува внимание на училишните порти, бидејќи редовно се соочува со неодобрувачки погледи од други мајки кои се плашат дека ќе им ги украде сопрузите.Жената со најголеми гради не носи градник Пркосната Лаила, чиј обем на градите е 75P, вели дека не може да си одолее и одбива да носи градник секој ден.– Кога тргнав во средно училиште во деветто одделение, носев кошничка Е. Не можев да носам градници ниту облека што ја сакав. Градниците беа исто така супер скапи. Се мачев да најдам модерна облека што ми стои добро. Како тинејџерка, мојот струк беше тенок, но со поголеми гради, ќе морав да купам поголем број – се присети таа. View this post on Instagram A post shared by Lyla (@lylasbigheart)– Со текот на годините, како што моите гради стануваа поголеми, почнав да добивам симптоми кои ме правеа сè понепријатна – додаде Лаила.Таа признава дека размислувала за намалување на градите кога била помлада.– Размислував за намалување на телесната тежина кога бев помлада. Кога имав 18 години, отидов кај пластичен хирург за намалување. Но, на крајот не го направив тоа, се плашам од операција – рекла таа.Во текот на изминатите неколку години, Лајла научи да ги сака своите гради. Сега заработува преку платформа на градите и е во среќна врска.-Мојот партнер ме поддржува во она што го правам, тој е голем обожавател на моите гради – заклучи таа, пишува Дејли Меил . Друга дама е позната по своите гради, кои дури завршија и во Гинисовата книга на рекорди . Тоа е Ени Хокинс-Тарнер, чии природни гради ѝ донесоа слава и деловен успех во индустријата за возрасни.

