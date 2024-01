„Кога сме заедно, тоа е експлозија“: Првата дама на Аргентина го посрамоти претседателот

0 SHARES Сподели Твитни

Првата дама на Аргентина и претседателот се во врска веќе неколку месеци, а таа признава дека се многу среќни во врската.

Актерката и прва дама на Аргентина, Фатима Флорез го окупираше вниманието на јавноста. Штом нејзиниот партнер Хавиер Милеј беше назначен за нов претседател на Агентина, нејзиниот живот стана интересен.

Претседателката е 11 години постара од неа и таа е лудо вљубена во него, како што вели, а во врска се неколку месеци. Отсекогаш знаела дека ќе биде позната личност и тоа и се оствари.

За партнерот има само пофални зборови: „Лудо сум вљубена во него, од глава до петици. Тој е рок ѕвезда“.

„Дури и кога сме далеку, многу сме блиску. И кога сме заедно, тоа е експлозија, знаете на што мислам“, рече Фатима, коментирајќи ја иднината со нејзината поубава половина која стана нов претседател на Аргентина. , со оглед на честите критики во јавноста, таа призна дека тоа не и пречи.

“Луѓето можат да мислат што сакаат. Вистината е дека ние сме среќни заедно. Работата не ја внесуваме во нашата врска, ги користиме заедничките моменти за да уживаме. Ја користиме квалитетно, се галиме, гушкаме, се поврзуваме. Зборуваме за нашите чувства, емотивни и духовни работи“, изјави актерката, која официјално е во врска со Хавиер Милеја од август 2023 година.

