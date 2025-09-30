Кога сопругот повеќе не ја сака својата сопруга, тој ќе престане да ѝ ги кажува овие шест работи

0 SHARES Сподели Твитни

Одржувањето на врска или брак не е лесно, а особено е болно кога едниот партнер престанува да сака, додека другиот сè уште сака да работи на врската. Експертите објаснуваат дека промените во чувствата јасно се одразуваат во однесувањето и зборовите.Психологот Марк Траверс истакнува: „Иако некое лице може активно да избере да остане, постојат забележителни промени во нивното однесување. Тие можат да бидат физички присутни, но истото не може да се каже за нивното емоционално присуство.“ Недостатокот на емоции се манифестира во фактот дека одредени фрази исчезнуваат од секојдневната комуникација.„Како ти беше денот?“Во стабилни врски, партнерите сакаат да споделуваат секојдневни настани. Кога сопругот престанува да ја прашува сопругата за нејзиниот ден, тоа укажува на недостаток на интерес и емоционална поврзаност. Недостатокот на грижа за нејзините активности е знак дека таа се оддалечува, пишува YourTango.„Дали си добро?“Грижата за чувствата на вашата сопруга треба да биде приоритет. Терапевтката Лаура Хау објаснува: „Најчестата поплака што ја слушам од жените на терапија е дека нивниот сопруг се оддалечил и повеќе не сака да се поврзе на подлабоко ниво.“ Кога тој престанува да прашува како е, сопругата чувствува болна дистанца и рамнодушност.„Жал ми е“Ако сопругот престане да вели „Жал ми е“, тоа покажува дека повеќе не вложува труд во врската. Кога сопругот никогаш не се извинува, тоа создава чувство на изолација, како чувствата на неговата партнерка да не се важни. Недостатокот на признание и извинување полека ја уништува врската.„Ми недостигаш”Дури и по години брак, среќните парови повремено разменуваат пораки како „Ми недостигаш“. Кога тоа ќе исчезне, сопругот ужива во далечината и не чувствува желба за блискост. Ова е јасен знак за слабеење на љубовта.„Те ценам“Покажувањето благодарност е еден од најважните принципи на една врска. Ако сопругот престане да изразува колку ја цени својата сопруга и нејзините жртви, тоа открива губење на чувствата и недостаток на почит кон врската.„Те сакам“Најдиректниот показател е избегнувањето да се каже „Те сакам“. Ако на изјавата за љубов од неговата сопруга одговори само со „И јас те сакам“, јасно е дека се обидува да избегне да признае дека повеќе ја нема истата љубов што ја имал порано.

Пронајдете не на следниве мрежи: