Кога треба да се земаат протеини – пред или по тренинг?

Ако сте спортист или редовен посетител на теретана, природно е да сакате да го извлечете максимумот од вашиот тренинг и да постигнете најдобри резултати. Во овој поглед, важно е дали внесувате протеини пред или по тренингот.

Според Basic Fit, ако сакате да ги подобрите вашите перформанси, внесувајте протеини пред тренингот.

Внесувањето протеини пред тренингот има свои предности, но тие не се значително големи. Прво, ги снабдува вашите мускули со важни аминокиселини што ги користите за да избегнете разградување на мускулите за време на тренингот.

Сепак, овие киселини нема да ги најдете само во протеините. Второ, внесувањето протеини пред тренингот е извор на одржлива енергија. Ова ви гарантира дека можете да тренирате подолго и поинтензивно.

Сепак, можете да ја добиете оваа енергија од многу други намирници. Важно е колку време пред тренингот внесувате протеини.

Протеините играат важна улога и по тренингот. Ова е затоа што за време на интензивен тренинг вашите мускули доживуваат стрес и може да се формираат мали пукнатини во нив.

Затоа, важно е да му обезбедите на телото вистински хранливи материи по тренингот. Ова е за да се поттикне процесот на закрепнување и раст. Протеините играат важна улога тука. Ова е затоа што тие придонесуваат за закрепнување на мускулите од оштетување.

Покрај тоа, тие го стимулираат производството на мускулни протеини. Покрај тоа, резервите на гликоген во вашите мускули се исцрпуваат за време на тренингот. Протеините помагаат во нивното обновување. Со консумирање протеини по тренингот, му давате на вашето тело хранливи материи што му се потребни за да се опорави и зајакне.

Најдобро време за земање протеини

Вистинското време за внес на протеини зависи од неколку фактори како што се вашите потреби и цели. Секоја личност е различна, но постојат некои упатства што можете да ги следите.

Внесот на протеини пред тренинг е најефикасен кога се прави многу однапред. Околу три до шест часа пред тренингот. Ова му дава на вашето тело доволно време да ги вари и апсорбира супстанциите пред тренингот.

По тренингот, идеално е да земете оброк или шејк богат со протеини во рок од 30 минути до еден час. Ова е затоа што по тренингот вашите мускули се почувствителни на апсорпција на аминокиселини. Тие се неопходни за раст и закрепнување. Исто така е добро да се знае дека колку е поинтензивен тренингот, толку побрзо се разградуваат мускулите. Затоа, важно е да се земаат протеини веднаш по тренингот.

