Кога чистите лук, не ги фрлајте лушпите: Истурете ги околу цвеќињата во градината и гледајте како се случува магијата!

Она што обично завршува во кантата за отпадоци може да биде вредно за растенијата. Лушпите од лук се покажаа како едноставна и природна алатка што помага во зајакнувањето на корените, го подобрува квалитетот на почвата и ги штити растенијата, сè без употреба на хемикалии.

Тие се лесно достапни преку целата година и можат да се користат и во саксии и во градината, па затоа експертите сè повеќе ги препорачуваат како корисен додаток во грижата за растенијата.

Лукот е богат со сулфурни соединенија, а некои од овие супстанции остануваат во лушпата. Откако лушпите ќе се најдат во земјата, тие постепено ослободуваат супстанции со антимикробни и антигабични ефекти, што може да помогне во намалувањето на развојот на габи кои често ги напаѓаат корените и стеблата, особено во влажни услови во градината. Во исто време, тие дејствуваат како природна заштита од штетници, како што се вошки, мравки и други инсекти.

Друга предност е што за време на распаѓањето тие ја збогатуваат почвата со органска материја. Ова ја подобрува структурата на подлогата, овозможува подобар проток на воздух и задржување на влагата, па растенијата полесно ги апсорбираат хранливите материи, што го поттикнува цветањето.

Како да користите лушпи од лук во градината

Можете да ги искинете лушпите и да ги измешате во почвата за да се разградат побрзо и да ослободат хранливи материи. Можете да ги поставите и околу растенијата, каде што создаваат природна бариера против инсекти. Друг начин е да ги варите лушпите кратко време, а изладената вода да ја користите за наводнување како благ заштитен препарат. Комбинирањето со други органски остатоци, како што се лушпи од јајца или мелено кафе, исто така дава добар ефект.

Сепак, важно е да не се претерува – умерена количина е сосема доволна за да се видат резултати, додека премногу може да ја наруши рамнотежата на почвата. Со малку грижа, овој едноставен кујнски отпад може да биде корисен сојузник во грижата за растенијата, овошјето и зеленчукот во градината.

