0 SHARES Сподели Твитни

Во 2004 година, на турнирот во Рејкјавик, 13-годишниот Магнус Карлсен се соочи со тогашниот светски шампион Гари Каспаров. И покрај огромната разлика во искуство, Магнус одигра извонредно зрела партија со белите фигури. Со цврста и прецизна игра, успеа да го задржи Каспаров и партијата заврши реми – резултат што го шокираше шаховскиот свет. Тоа беше моментот кога многумина го препознаа талентот на Магнус и го нарекоа „следниот голем шампион“.

View this post on Instagram

A post shared by Iconic Sports Moments (@iconic__sports_moments)

The post Кога чудoто од дете Магнус, му сврте грб на сред партија на Каспаров appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: