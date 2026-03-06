Кога љубовта ќе заврши: Вереничката на Дончиќ ги избриша сите заеднички фотографии, се шпекулира за раскинување

0 SHARES Сподели Твитни

Словенечката кошаркарска суперѕвезда Лука Дончиќ блеска на НБА терените оваа сезона, но неговиот приватен живот не цвета, бидејќи се повеќе се шпекулира дека неговата врска со Анамарија Голтеш е завршена.

Ова е една од најдолгите и најстабилните врски меѓу познатите спортисти, бидејќи Дончиќ е со Анамарија уште од нивните средношколски денови.

Тие се запознале кога имале 12 години, почнале да се забавуваат неколку години подоцна и официјално се заедно од 2016 година.

По повеќе од десет години врска, се повеќе се шпекулира дека нивната љубов е завршена, а овие приказни беа дополнително поттикнати од потегот на Анамарија, која неодамна ги избриша сите објави на Дончиќ од Инстаграм.

Оваа вест доаѓа само два месеци откако двојката ја доби својата втора ќерка, Оливија, а две години претходно станаа родители на малата Габриела.

Исто така, сомнежите за раскинувањето на овој пар се зголемија поради нејзината објава од февруари во која, кога ја прашаа каква музика сака, таа рече: „Комплицирано е“.

Покрај тоа, дури и самиот Лука ги избриша фотографиите што ги објави од Инстаграм откако ја запроси Анамарија.

Дончиќ е првото име во Лос Анџелес Лејкерс оваа сезона и го води тимот кон место во плејофот на НБА, бидејќи Лејкерс моментално се шести на табелата во Западната конференција со резултат од 37 победи и 25 порази.

