Кога ќе одлучат да си заминат, тоа е конечно: Три хороскопски знаци никогаш не даваат втора шанса

Некои луѓе можат да простат и да продолжат понатаму, но има и такви кои, по разочарувањето, повеќе не гледаат поента за враќање. Во астрологијата, постојат неколку знаци кои многу сериозно ги сфаќаат емоционалните граници. За нив, вториот обид обично е знак дека истата приказна што веќе ја преживеале се повторува. Кога ќе одлучат да затворат некое поглавје, тоа го прават промислено, со јасна намера никогаш да не се вратат. Токму затоа припадниците на овие знаци честопати оставаат впечаток дека се ладни, иако цврсто го штитат сопствениот мир.

Шкорпија

Мажите и жените Шкорпии се познати по своите интензивни емоции, но исто така многу сериозно го сфаќаат предавството. Кога ќе ја изгубат довербата, го гледаат како раскинување кое не може да се поправи. Во нивниот свет, второто разочарување секогаш би болело повеќе од првото, па затоа претпочитаат да го спречат однапред. Затоа, откако ќе донесат одлука, остануваат целосно доследни и не се осврнуваат назад. Шкорпиите веруваат дека заминувањето е неопходен чекор кон сопствената стабилност.

Јарец

Јарците пристапуваат кон врските рационално и долгорочно, па затоа разочарувањето особено влијае врз нив бидејќи дава чувство на изгубено време. Кога чувствуваат дека довербата е трајно нарушена, веруваат дека нема смисла да трошат енергија на нешто што веќе не успеало. Нивната одлука за раскинување ретко е ненадејна – тие долго време набљудуваат, анализираат и оценуваат пред да го сторат тоа. Но, кога ќе проценат дека заминувањето е најдобрата опција, тие се држат до неа без двоумење. Јарците веруваат дека вторите обиди ретко носат нови резултати, само нови фрустрации.

Лав

Лавовите влегуваат во врски со голема посветеност, но исто така очекуваат почит и лојалност. Кога овие вредности се разнишани, тие чувствуваат дека нивната суштина е оштетена и дека нема враќање назад. Лавовите не сакаат да бидат дел од ситуација каде што не се чувствуваат ценети, па затоа брзо ја повлекуваат границата кога ќе ја преминат сопствената граница. Иако може да изгледаат горди, нивната одлука е всушност начин да ја заштитат својата самодоверба. По раскинувањето, тие избираат достоинство и јасно ја затвораат вратата за сè што ги повредило.

