„КОД“ открива: Марихуаната од Македонија во Србија влегла како „квалитетни лесни перници“

Во емисијата „Код“ на Телма беа откриени детали за тоа како марихуаната која што беше фатена во Србија во Коњух била транспортирана од Македонија во Србија. Имено, според „КОД“, марихуаната влегла во Србија во камион декларирана како „квалитетни лесни македонски перници од Прилеп“ кои „требало“ да патуваат за Манчестер, Англија.

Фото МВР на СрбијаНо, во камионот наместо перници, имало 200 кутии од по 6 килограми марихуана, натоварени во камионот на паркинг кај Свети Николе. Марихуаната на паркингот кај Свети Николе била донесена од повеќе возила од Алфафарм без полициска придружба и претоварена во камионот претходно деклариран како да ќе извезува перници за Англија.

Перниците биле извадени од првиот камион и претоварени во втор камион, за да се направи место за кутиите марихуана. Возач на камионот бил Александар Ивановски кој е сега притворен.

Според сознанијат и реконструкцијата на КОД, главниот мозок на операцијата, Предраг Брковиќ, сопственик на скопската фирма Алфафарм, организирал пакување на 8.832 килограми сув цвет од канабис, претходно набавен од правното лице ЦБД Медплант од Струмица. Клучниот елемент на измамата бил во декларацијата на стоката како „квалитетни лесни македонски перници“ од Прилеп, наменети за пазарот во Манчестер, Англија. Овој избор на производ не е случаен; текстилните производи со мала тежина ретко подлежат на детални скенерски проверки, што овозможило камионот управуван од Александар Ивановски непречено да го помине граничниот премин Табановце. Процесот на подготовка вклучувал пакување на дрогата во над 200 кутии во објектот на Алфафарм во Скопје во текот на декември 2025 година.

Претходно компанијата ги испратила вработените на колективен одмор за да се елиминираат потенцијалните сведоци на финалниот утовар.

Крајната дестинација на пратката бил магацинот на компанијата Флораком во селото Коњух, во близина на Крушевац, Србија. Сопственикот на оваа фирма, Раде Спасојевиќ, кој е идентификуван како советник на Српската напредна партија, заедно со неговиот син Небојша Спасојевиќ, претставуваат клучната алка за прием и понатамошна дистрибуција на дрогата.

Вклученоста на Иван Драгниќ, ко-сопственик на Алфафарм, дополнително ја потврдува меѓуграничната кохезија на групата. Овој аспект од истрагата, воден од Јавното обвинителство за организиран криминал на Република Србија, укажува на тренд каде политички поврзани лица користат логистички капацитети за прикривање на нелегални активности, со што се компромитира интегритетот на регионалната трговија и се отвора прашањето за политичка заштита на нарко-бизнисот.

ОЈО ГОКК на Македнија покрена истражна постапка против шест лица, но соопштението содржи и интригантни детали за можен шверц на кокаин, иако фокусот останува на марихуаната. Хронологијата на настаните од 13 јануари 2026 покажува дека групата дејствувала со голема самодоверба, користејќи паркинг простори кај локални цркви за претовар, што укажува на претходно добро испитани рути и веројатно познавање на движењето на полициските патроли.

Истражните органи сега се соочуваат со предизвикот да утврдат дали постоела системска корупција на граничниот премин Табановце, со оглед на тоа што пратката поминала без детална проверка. Соработката преку меѓународна правна помош меѓу Македонија и Србија е клучна за дешифрирање на финансиските текови и потенцијалното перење пари преку легални бизниси кои служеле како параван.

