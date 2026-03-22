Кои алкохолни пијалоци се најопасни за здравјето?

Ново истражување покажа дека видот на алкохол што го пиеме може да има различни ефекти врз нашето здравје и ризикот од болести. Тимот истражувачи предупреди дека не сите видови алкохол се подеднакво штетни, но дека редовната консумација носи сериозни здравствени ризици. Иако многу луѓе пијат од социјални причини, Светската здравствена организација (СЗО) јасно става до знаење дека не постои безбедна количина на алкохол за конзумирање.

Студија на кинески научници покажа дека жестоките пијалоци, пивото и јаболковиот пијалак се најризични, додека виното е поврзано со најмал ризик во споредба со истата количина алкохол. Истражувањето базирано на анкета покажа дека видот на пијалок влијае на ризикот од смрт, дури и при мала до умерена консумација, објави „Унилад“.

„Консумирањето на жестоки пијалоци и пиво е поврзано со повисока стапка на смртност“

Кога телото го разградува алкохолот, тој создава токсичен нуспроизвод кој ги оштетува ДНК-та и ткивата, што може да доведе до воспаление, ослабен имунитет и хормонален дисбаланс. Поради неговите долгорочни ефекти, алкохолот е класифициран како веројатен канцероген и е поврзан со зголемен ризик од неколку видови рак.

Резултатите покажаа дека оние кои пиеле вино умерено (една до три чаши на ден) имале помал ризик од смрт од срцеви заболувања отколку оние кои ретко или никогаш не пиеле. Од друга страна, консумирањето на жестоки пијалоци, пиво и јаболков пијалак било поврзано со околу девет проценти поголем ризик од смрт, дури и при ниски нивоа на консумирање.

„Нашите наоди помагаат да се разјаснат спротивставените докази за ефектите од ниска до умерена консумација на алкохол“, рече д-р Жанглинг Чен.

„Дури и ниската до умерена консумација на жестоки пијалоци, пиво или јаболков пијалак е поврзана со поголема смртност, додека консумацијата на вино во исти количини може да претставува помал ризик“, заклучи тој.

