Кои градови во светот се најдобри за одгледување семејство: Овие 20 се најдоа на листата

0 SHARES Сподели Твитни

Австралиската служба за споредба на цени направи истражување за да утврди кои градови во светот се најдобри за одгледување семејство, а Бризбејн е на првото место, а потоа следуваат Лондон, Окленд и Хелсинки.

Постојат многу работи што треба да се земат предвид при изборот на место за одгледување семејство. Очигледно е дека младите парови сакаат да живеат некаде безбедно; потоа постојат практични фактори, како што се бенефициите за родителско отсуство и пристапноста. И колку и да е убаво да се расте на село, градскиот живот нуди многу можности за да се направи растењето забавно. Но, кои градови нудат најдобро од двата света за младите семејства?

Австралиската онлајн услуга за споредба на цени и производи „Compare the Market AU“ создаде нов извештај кој одговара токму на тоа прашање.

За да се додели вкупен резултат на 50-те градови, беа оценети девет различни фактори. Ова вклучуваше оценка за безбедност; резултат на среќа; број на активности со деца; месечни трошоци за живот; национални трошоци за семејни бенефиции; национално законско родителско отсуство; национални стапки на вакцинација на деца; национални трошоци за образование; и зелени површини по глава на жител.

Според истражувањето на компанијата, најдоброто место во светот за одгледување семејство е Бризбејн. Со вкупен резултат од 6.457, главниот град на Австралија, Квинсленд, се најде на врвот на листата, со особено добри резултати во однос на безбедноста, националните стапки на вакцинација на децата и зелените површини по глава на жител – очигледно импресивни 84,89.

Австралиските градови генерално имаа доста добри резултати, при што Сиднеј, Перт и Мелбурн се најдоа на петтото, шестото и седмото место, а два града од Нов Зеланд, Окленд и Велингтон, исто така, се најдоа во првите 20.

Во однос на Европа, Лондон се најде на второто место благодарение на изобилството на активности погодни за семејства, а Хелсинки на четвртото место, рангирајќи се како втор најголем град во однос на националните трошоци за образование (пред само Стокхолм).

Листата на 20-те најдобри градови за одгледување семејство вклучува:

Бризбејн

Лондон

Окленд

Хелсинки

Сиднеј

Перт

Мелбурн

Стокхолм

Берлин

Сеул

Париз

Њу Делхи

Прага

Копенхаген

Барселона

Лисабон

Велингтон

Рим

Виена

Мадрид

The post Кои градови во светот се најдобри за одгледување семејство: Овие 20 се најдоа на листата appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: