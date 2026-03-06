Кои земји од ЕУ се најпогодени од прекинот на снабдувањето со гас од Катар?

Иранските напади врз Катар доведоа до прекин на производството на течен природен гас ЛНГ (LNG) и значителни прекини во превозот низ Ормутскиот теснец, што предизвика загриженост на европските енергетски пазари. Иако Европската комисија вели дека нема непосредна закана од недостиг на гас, цените на холандската берза, клучен репер за Европа, се зголемија во последните денови.

Ситуацијата потсетува на енергетскиот шок од 2022 година по руската инвазија на Украина, но се случува во услови на многу поголема диверзификација на снабдувањето, објавува Евроњуз.

Министерот за енергетика на Катар, Саад ал-Каби, изјави за „Фајненшал тајмс“ дека војната на Блискиот Исток би можела да „ги урне глобалните економии“, влијаејќи на растот и зголемувајќи ги сметките за енергија.

Тој нагласи дека дури и со моментален прекин на огнот, на Катар ќе му требаат „недели до месеци“ за да го нормализира снабдувањето по затворањето на неговиот извозен комплекс Рас Лафан, кој беше погоден од ирански беспилотни летала. Со капацитет за складирање гас во ЕУ од околу 30%, блокот влегува во клучен период за надополнување на снабдувањето пред следната зима.

Некои членки на ЕУ се особено изложени

Европската комисија во средата свика итни координативни состаноци и изјави дека испораките на американскиот гасен коридор УПП, кои сега го сочинуваат поголемиот дел од увозот, заедно со норвешкиот гасен коридор, засега ги одржуваат испораките стабилни.

Report Ad

Комесарот за енергија на ЕУ, Ден Јергенсен, исто така, ја истакна важноста на зголемените испораки од Азербејџан преку Јужниот гасен коридор. Сепак, некои земји од ЕУ се особено изложени на прекини, или затоа што се големи увозници на УПП, се многу зависни од катарските испораки или имаат невообичаено ниски резерви.

Италија и Белгија под најголем притисок

Според податоците од бриселскиот тинк-тенк Бругел, ЕУ увезе повеќе од 140 милијарди кубни метри од УПП во 2025 година. Најголем снабдувач беа Соединетите Американски Држави со речиси 58% удел во вкупниот увоз, кој се зголеми за трипати од 2021 до 2025 година.

Најголемите увозници на ЛНГ во ЕУ се Франција, Шпанија, Италија, Холандија и Белгија. Од овие пет земји, Италија и Белгија се соочуваат со најголем ризик поради нивната зависност од катарскиот гас. Според аналитичката платформа „Кплер“, Катар минатата година учествувал со околу 30% во увозот на течен природен гас (ЛНГ) во Италија и 8% во Белгија.

Спротивно на тоа, Франција и Шпанија имаат подобар пристап до други добавувачи, како што е Норвешка. Иако Полска не е меѓу петте најголеми увозници, 17% од нејзиниот увоз на гас во 2025 година ќе доаѓа од Катар, што ја става пред сличен предизвик.

Белгија би можела да се соочи со дополнителен проблем поради ниските резерви, со полни капацитети за складирање на гас од околу 25,5%, што е под просекот на ЕУ од 30%. Италија и Полска, иако се исто така изложени, имаат релативно повисоки залихи, од 47% и 50% соодветно.

Report Ad

Берд Лангенбрунер, аналитичар во „Глобал енерџи монитор“, предупреди дека затворањето на катарскиот објект Рас Лафан би можело да има значително влијание врз пазарот, истакнувајќи дека има малку непосредни замени за овие количини.

Португалија и Шпанија

Од друга страна, некои членки на ЕУ се чини дека се многу подобро заштитени од сегашните нарушувања. Португалија особено се издвојува, бидејќи не набавува гас од Блискиот Исток од 2020 година. Нејзини главни добавувачи во 2025 година беа Нигерија и САД, чии патишта за снабдување се безбедни и подалеку од Ормутскиот теснец.

Земјата, исто така, одржува исклучително високо ниво на пополнетост на складиштата од над 76%. Шпанија, исто така, има корист од диверзифицирани извори, со резерви од околу 56%, што ја става во удобна позиција. Овие разлики во рамките на блокот покажуваат како националните енергетски стратегии имплементирани од 2022 година сега резултираат со многу различни нивоа на ранливост.

Долгорочни решенија наместо краткорочни мерки

Брисел сигнализираше дека е подготвен да активира мерки за солидарност доколку ситуацијата се влоши, вклучително и координирано намалување на побарувачката, заедничка набавка на течен природен гас (ЛНГ) и механизми за финансиска поддршка. Крис Бернкопф, извршен директор на компанијата „Подеро“ со седиште во Виена, верува дека вистинскиот проблем не е системот на цени, туку основната зависност од гасот.

„Вистинскиот проблем не беше и не е системот на цени, туку зависноста од гасот е она што лежи во неговата основа“, рече тој.

Според него, решенијата се „помалку драматични, но потрајни. Тој советува дека потребна е изградба на повеќе обновлива енергија поддржана од складирање, интелигентно управување со побарувачката и користење дигитални алатки за координирање на апаратите за домаќинство како што се топлинските пумпи и електричните возила за намалување на притисокот врз мрежата.

Бернкопф тврди дека краткорочните мерки како што се замрзнувањето на цените не ги решаваат структурните проблеми. Вистинската енергетска безбедност, објаснува тој, ќе се постигне само со проширување на обновливите извори на енергија и намалување на зависноста од увезени фосилни горива.

Наредните недели ќе ја тестираат и националната подготвеност и ефикасноста на солидарноста на ниво на ЕУ во време кога геополитичките ризици повторно излегоа на виделина.