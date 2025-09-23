Кои навики на партнерот не се препорачуваат да се толерираат во љубовна врска

0 SHARES Сподели Твитни

Многу жени често се наоѓаат во ситуација каде што, од страв да не го изгубат партнерот или надеж дека тој ќе се промени, молчат за работите што ги повредуваат и им се закануваат.Сепак, секое молчење станува тивка потврда дека однесувањето на вашиот партнер е погрешно, а со текот на времето тоа води до растечко губење на самодовербата и чувството на вредност. Романтичната врска не треба да биде извор на понижување. Границите се клучни, и ако вашиот партнер се однесува на начин што го нарушува вашето достоинство, важно е да знаете како да реагирате.Според тоа, ако вашиот партнер ве навредува, омаловажува или постојано ве понижува, тоа е недостаток на почит. Откако ќе игнорирате навреда, ја подготвувате сцената таа да се случува одново и одново.Маж кој ве сака и ве цени никогаш нема да користи навреди како начин на комуникација, а ако го стори тоа, тоа значи дека не ги става вашите чувства на прво место.Дополнително, кога маж се обидува да ви забрани дружење со најблиските, тоа не е знак на љубов или грижа, туку обид за контрола. Со толерирање на ова однесување, ќе му дадете дозвола да ги ограничи другите области од вашиот живот со текот на времето.Доколку вашиот партнер ве принудува да направите нешто што не е во согласност со вашиот вредносен систем, не се препорачува да го толерирате тоа, бидејќи на тој начин ќе изгубите дел од себе.

