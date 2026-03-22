Кои операции се најболни? Лекар составил листа

Операциите значително се подобрија и честопати се помалку болни отколку што беа порано, но сепак можат да предизвикаат многу непријатност, особено за време на закрепнувањето. Лекарот од матичната здравствена заштита, д-р Дин Егит, за „Дејли меил“ ги наведе некои од најтешките процедури во однос на болката.

„Иако секој ја доживува болката различно, дефинитивно постојат некои процедури кои се поболни од другите, како што се фузија на ‘рбет, операција на отворен граден кош и тотална замена на колено“, забележа тој.

Тој додаде дека ваквите процедури влијаат на коските и нервите и дека закрепнувањето, кое вклучува физиотерапија, често може да биде поболно од самата операција. Еве ги процедурите што тој ги издвои како најтешки во однос на болката.

Биопсија на коскена срцевина

Биопсијата на коскена срцевина вклучува земање примерок од внатрешноста на коската со помош на игла додека пациентот е буден. Иако се користи локален анестетик, пациентите може да почувствуваат непријатно „влечење“ и често има болка, модринки и убодна рана што може да биде чувствителна со денови по процедурата.

Лумбална пункција

Лумбалната или спиналната пункција вклучува вметнување игла во ‘рбетот за да се повлече цереброспинална течност или да се даде анестезија. Пациентот е буден за време на процедурата, а по процедурата може да се појават главоболки, крварење, оток, болки во грбот, а во некои случаи и оштетување на нервите со посериозни последици.

Операција на отворено срце

Оваа операција се изведува под анестезија, но вклучува отворање на градниот кош за пристап до срцето. Ова го прави времето на закрепнување долго, кое трае до 12 недели, и ги вклучува градната коска и лигаментите, што дополнително придонесува за болката за време на заздравувањето.

Хистероскопија

Хистероскопијата е процедура при која инструмент се вметнува во матката за да се испита нејзината внатрешност. Многу пациенти ја опишуваат како „неподнослива“, поради што се препорачува употреба на локална или општа анестезија.

Тотална замена на колено (тотална ендопротеза)

Тоталната замена на коленото е вообичаена процедура, но може да биде и многу болна, бидејќи вклучува чувствителни зглобови кои ја носат тежината. Закрепнувањето бара активно учество на пациентот, а д-р Егит советува: „Најдоброто нешто што можете да го направите за да се опоравите од тотална замена на коленото е да се подготвите однапред“.

Тој додава: „Не размислувајте само за лекови против болки, туку и за седечката положба, распоредот за спиење и дневните активности.“ Сепак, тој предупредува: „Опоравувањето нема да биде безболно бидејќи постапката е исклучително трауматична и за коските и за нервите.“

