Кои парчиња облека треба да ги превртите наопаку пред перење во машина?

Одредени парчиња облека треба да ги превртите наопаку пред да ги перете во машина за перење за да бидете сигурни дека ќе траат што е можно подолго.Без разлика дали вашите фармерки се нови или се носени долго време, свртете ги наопаку пред перење за да ја зачувате бојата и да спречите излитеност. Не заборавајте да ги закопчате патентот и копчињата за да ги одржите фармерките во форма.Облеката како што се кошули, џемпери или јакни со копчиња, нитни, светки или други детали, исто така, секогаш треба да се перат наопаку. Ова не само што ќе ги заштити од оштетување, туку ќе спречи и други деликатни ткаенини да се заплеткаат или изгужваат во машината за перење.На овој начин, треба да перете и предмети со принтови, карирани парчиња и чорапи. Грутки често се формираат на хеланки, спортски градници и друга спортска облека.Потта и нечистотијата се натрупуваат на нив за време на тренингот. Перењето на овие предмети однадвор ја штити ткаенината од абење, ги одржува боите свежи и гарантира дека дури и највалканите делови се правилно исчистени.

