Кои постапки го прават мажот среќен во врската: Тие се клучни за самодовербата

Мажите и жените размислуваат и ги гледаат врските различно, и важно е жените да разберат што навистина сакаат нивните партнери од една врска.

За мажите, чувството на важност и влијание е клучно за нивната самодоверба и однесување во врската. Тие сакаат да се чувствуваат како да победуваат, да придонесуваат и да прават разлика.

Кога мажот чувствува дека неговата партнерка го гледа како некој што ѝ носи среќа и сигурност, тој природно се отвора, дава повеќе и станува најдобрата верзија од себе. Меѓутоа, кога постојано му се вели дека не е доволно добар, тој лесно може да се повлече.

Повеќето луѓе паѓаат во стапицата на критикување, фокусирајќи се на она што нивната партнерка не го направила, наместо на она што тие го направиле. Овој пристап раѓа огорченост и ги отуѓува партнерите. Решението лежи во благодарноста. Кога покажувате искрена благодарност за малите нешта, од тоа колку напорно работат на работа до тоа како ве насмеат по напорниот ден, му испраќате сигнал на вашиот партнер дека е доволно добар. Тогаш се труди уште повеќе.

Во врска со вашиот партнер, благодарноста не е само кажување „благодарам“, туку начин да му дадете до знаење дека ги цените неговите напори. Може да биде едноставна реченица како: „Ми се допаѓа што секогаш се обидуваш да ме развеселиш“ или „Ценам колку си посветен на сè што правиш“.

Кога мажот слуша вакви пораки, тој не само што се чувствува сакан, туку и се мотивира да ја врати таа љубов многу пати. Вистинската сила на врската лежи во тоа што двајцата партнери се чувствуваат видени и прифатени. Жените сакаат да бидат сакани, а мажите сакаат да бидат почитувани и нивните напори да бидат препознаени. Кога овие две чувства ќе се спојат, врската добива солидна основа врз која расте љубовта, наместо да стагнира во незадоволство и критики.

Кога мажот чувствува дека има партнерка покрај себе која знае како да ги препознае неговите напори, тој ќе вложи повеќе емоции и сила во тоа да ја направи среќна.

