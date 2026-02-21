Кои предмети треба да ги поставите пред вратата од вашиот дом?

0 SHARES Сподели Твитни

Според правилата на фенг шуи, се верува дека осветлена влезна врата и сијалица привлекуваат пари, а зелено растение, ако го поставите пред влезната врата, може да привлече богатство.

Влезот во куќа или стан открива многу за луѓето што живеат внатре. Затоа експертите за фенг шуи наведуваат дека е важно да се внесе добра енергија во домот.

Многу луѓе го перцепираат просторот пред вратата како нешто што не припаѓа во нивниот стан. Поради ова, старите работи што повеќе немаат употреблива вредност се фрлаат во ходникот.

Исто така, вообичаено е да се најдат стари чевли и влечки пред влезната врата, но сепак е препорачливо да ги чувате овие предмети во полицата за чевли во ходникот.

Овие лоши навики го нарушуваат влезот во вашиот стан, а според фенг шуи, влезната врата секогаш треба да биде чиста, а просторот пред неа уреден, без разлика дали живеете во стан или во семејна куќа.

Експертите за фенг шуи советуваат секогаш да ја осветлувате влезната врата, како и да поставите елегантно зелено растение пред вратата. Ако имате куќа, корисно е тревниците да ги одржувате уредни и негувани.

