Кои работи никогаш не треба да ги оставате во бањата?

Од нанесување шминка до стилизирање на косата, бањите се едни од најкористените простории во домот на секого. Но, постојат неколку работи што никогаш не треба да ги оставате таму.

Прво на листата се лековите и витамините. Туширањето го прави просторот премногу влажен и топол за безбедно складирање. Наместо тоа, чувајте ги сите лекови и витамини на ладно и суво место и осигурајте се дека се надвор од дофат на деца и домашни миленици.

Многу луѓе сакаат да се бањаат додека слушаат музика, па затоа носат звучник во бањата. Сепак, ова може да претставува ризик од електричен удар и пожар.

Дополнително, избегнувајте складирање на производи со ретинол и витамин Ц во бањата. Тие се полни со чувствителни состојки кои можат да се деградираат со зголемувањето на температурата во бањата.

Бањата исто така не е безбедно место за складирање на аеросолни производи – дезодоранси, лакови за коса и средства за чистење. Високите температури можат да предизвикаат аеросолните производи да се искриват, протекуваат или дури и да експлодираат.

Оваа просторија не е идеална за складирање парфеми. Тие содржат алкохол (етанол) и есенцијални масла кои можат да испарат и да се деградираат. Најдобро е да ги чувате во фиоки, подалеку од директна светлина и топлина.

Со текот на времето, влагата и водата од туширањето можат да предизвикаат натрупување на бактерии на бричевите. За да го спречите ова, чувајте ги бричевите на суво место, подалеку од пареа.

Иако може да изгледа како добра идеја, не ја оставајте шминката во бањата. Ако се на влажно место, ќе се формираат бактерии, што може да ја иритира вашата кожа.

Не чувајте накит во бањата долго време. Влажноста може да предизвика сериозни оштетувања, од потемнување на металот до оштетување на копчињата.

