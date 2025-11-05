Кои се Вашите скриени сексуални фантазии? Тоа открива многу за Вас и Вашиот карактер

0 SHARES Сподели Твитни

Луѓето кои имаат несигурни приврзаности помалку ќе фантазираат за групен секс и не-моногамија, поверојатно е дека ќе фантазираат за приврзаност /дисциплина, доминација, садизам

Според Вашата демографска припадност, Вашата личност и Вашата сексуална историја, може да се утврди кои работи сексуално ќе Ве вклучат и кои работи сексуално ќе Ве исклучат. Вашите фантазии Ви кажуваат кои сте и каде сте во животот.

1. Каков е вашиот стил на приврзаност?

Степенот до кој некој се чувствувате несигурен во врската кажува многу за тоа како ќе бидат Вашите фантазии и што ќе вклучат. Во таа смисла, несигурноста значи дека треба многу да се уверите дека партнерот Ве сака, а честопати се грижите дека ќе бидете напуштени.

Луѓето кои имаат несигурни приврзаници, со помала веројатност ќе фантазираат за групен секс и полимоногамија и поверојатно ќе фантазираат за приврзаност, дисциплина, доминација, садизам / мазохизам, сексуална новина и романтизам.

Трендот на несигурни луѓе кои имаат помалку фантазии за повеќе партнери и полимоногамија е целосно логичен. Несигурните луѓе веројатно овие сценарија ќе ги сметаат дека како заканувачки. Ако го видат партнерот дека обрнува внимание на некој друг или ако некој друг се чини премногу близок со Вашиот партнерот, многу веројатно ќе се појави љубомора.

Во ситуација кога несигурните луѓе фантазираат за групен секс или полимоногамија, а некои сигурно, обично се ставаат во центарот на вниманието. Ова може да биде начин да се минимизираат чувствата на закана. На пример, несигурното лице всушност може да ужива во сценарио што привлекува внимание на другите луѓе.

Со малку креативно размислување, луѓето можат да се прилагодат буквално на секое сценарио за да одговараат на нивните потреби.

Врската помеѓу несигурноста и фантазијата може да се објасни како форма на психолошки бегство. Фантазиите нудат одмор од самосвесност. Врз основа на резултатите од истражувањето, оние кои имаа чести фантазии за новостите обично ги користеле за да ја намалат вознемиреноста и да избегаат од реалноста за време на сексот.

Конечно, врската помеѓу несигурноста и романтиката може да произлезе од фактот дека на несигурните луѓе им е тешко да уживаат во сексот, вклучително и самата помисла за тоа, освен ако не се чувствуваат посакувани.

2. Дали сте некој кој е организиран и се грижи за деталите?

Луѓето кои имаат висока особина на совесност имаат тенденција да бидат ориентирани кон детали и организирани во нивниот секојдневен живот. Овие особини се пренесени и во нивните сексуални фантазии.

Вниманието на деталите изгледа дека ги тера луѓето совесни да градат сложени, планирани фантазии – сè до локацијата.

Совесните луѓе сакаат да следат правила. Тие се склони кон конформизам.

3. Дали би се опишале како социјална личност?

Екстраверзијата е особина што ја отсликува заминатата природа, желбата за интеракција со светот. Екстровертите сакаат да запознаваат нови луѓе во реалниот живот и во нивните сексуални фантазии.

Екстраверзијата е поврзана со повеќе фантазии за групен секс, како и со повеќе фантазии за консензуална полимоногамија и неверство. Ова воопшто не изненадува, бидејќи социјално уверените луѓе веројатно се помалку заплашени од мислите за средба и заведување нови партнери. Екстровертите исто така имаат повеќе фантазии за новините што може да се сфати како уште еден симптом на нивната поголема склоност да се дружат со светот околу нив.

Екстровертите со помала веројатност имаат табу-сексуална фантазија. Луѓето кои имаат потешкотии во воспоставувањето на врските што ги сакаат имаат тенденција да создадат понеобични интереси. Бидејќи екстровертите обично немаат проблем со воспоставување врски, сексуалните фантазии на табуа се помалку привлечни за нив, пишува „Mind body green“.

Пронајдете не на следниве мрежи: