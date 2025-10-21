Кои се земјите во Европа со најмногу убиства

0 SHARES Сподели Твитни

На континент кој често се поврзува со мир, безбедност и висок животен стандард, бројките понекогаш сликаат многу поинаква слика. Во сенката на европските метрополи лежат загрижувачки трендови – градови и региони каде убиствата се случуваат почесто отколку што би можеле да замислиме. Од балканските држави со наследство од насилство и сиромаштија, до големите европски земји каде криминалот добива нови форми – Европа понекогаш станува сцена на социјални контрасти и скриена агресија.

Додека нордиските земји имаат едни од најниските стапки на убиства во светот, југот и истокот на континентот продолжуваат да се борат со корупција, сиромаштија и недостаток на доверба во институциите.

Обединетите нации, Светската банка и Евростат често составуваат рангирање кое се базира на податоци за бројот на убиства на 100.000 луѓе. Ова е стандарден метод на споредба, бидејќи ги зема предвид различните популации на земјите. Податоците може малку да варираат во зависност од изворот и годината на собирање. Листата ги одразува трендовите во последниве години, пред големите геополитички промени како што е инвазијата на Украина, што го отежнува собирањето на сигурни податоци.

Еве ги земјите во Европа со највисока стапка на убиства (на 100.000 луѓе)

1. Русија

Приближна стапка: Околу 8-9 убиства на 100.000 луѓе.

Русија постојано е рангирана на првото место во Европа по овој индикатор, иако има тренд на опаѓање во изминатата деценија.

Високата стапка е поврзана со голем број фактори, вклучувајќи го наследството на организираниот криминал во 1990-тите, социо-економските нееднаквости, проблемите со спроведувањето на законот во некои региони и културните особености. Големата географска површина и разновидноста на регионите со различни нивоа на развој и безбедност исто така играат улога.

2. Молдавија

Приближна стапка: Околу 5-6 убиства на 100.000 луѓе.

Молдавија често е рангирана на прво место во Европа, зад Русија, во однос на убиствата. Главен фактор е непризнатата Република Приднестровие, која со години е “црна дупка” за криминални активности, вклучувајќи трговија со луѓе, оружје и дрога. Ова создава услови за висок криминал, кој се шири во остатокот од земјата. Економските тешкотии и корупцијата исто така придонесуваат.

3. Латвија

Приближна стапка: Околу 4-5 убиства на 100.000 луѓе.

Балтичките држави, иако постигнале огромен напредок во борбата против криминалот од приклучувањето кон ЕУ, сè уште имаат релативно високи стапки на насилен криминал во споредба со земјите од Западна Европа. Како и во другите поранешни советски републики, транзициониот период во 1990-тите остави зад себе проблеми со организираниот криминал. Иако Латвија е многу побезбедна денес, овие последици сè уште се чувствуваат. Социјалните проблеми и конзумирањето алкохол исто така се наведуваат како фактори кои придонесуваат.

4. Литванија

Приближна стапка: Околу 3,5-4,5 убиства на 100.000 луѓе.

Ситуацијата во Литванија е слична на онаа во соседна Латвија. Земјата направи значителни чекори напред, но статистиката сепак ја става на врвот на европската ранг листа. Факторите се споредливи со оние во Латвија – наследство од организираниот криминал, социо-економските предизвици по распадот на СССР. Сепак, Литванија покажува стабилен тренд на опаѓање на насилниот криминал.

5. Украина

Приближна стапка (пред 2022 година): Околу 4-5 убиства на 100.000 луѓе.

Податоците за Украина пред 2022 година ја ставаат на ова рангирање. Од целосната инвазија на Русија во февруари 2022 година, било речиси невозможно да се соберат веродостојни статистики за убиствата, а самиот индикатор бил искривен до непрепознатливост поради непријателствата. Високите нивоа се должат на организираниот криминал, корупцијата и социјалните проблеми, особено во источните региони на земјата, каде што има вооружен конфликт од 2014 година. Денес, секоја споредба е несоодветна, бидејќи бројот на насилни смртни случаи е огромен, но тие се директно поврзани со војната, а не со обичниот криминал.

Треба да се нагласи дека повеќето од овие земји покажале позитивен тренд кон намалување на бројот на убиства во последниве години. Други земји кои понекогаш се појавуваат во првите 10 или имаат повисок од просекот на ЕУ се Естонија (како и другите балтички држави), Црна Гора и Албанија (поврзани со балканските криминални мрежи) и Белгија, која понекогаш изненадувачки се појавува на рангирањето поради своите построги критериуми за пријавување на кривични дела или специфични настани.

За споредба, земјите со најниска стапка на убиства во Европа се Исланд, Словенија, Норвешка, Австрија и Швајцарија, каде што бројките често се под едно убиство на 100.000 луѓе.

