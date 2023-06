Кои се можни негативни страни на јадење путер од кикиритки?

0 SHARES Сподели Твитни

Путерот од кикиритки за многумина е омилен додаток во појадокот со овес, вкусна ужина или состојка во здрави десерти. Сепак, вашата дневна доза од оваа храна може да предизвика некои негативни несакани ефекти.

Може да предизвика рефлукс на киселина

Рефлуксот на киселина може да биде многу непријатен. Диететичарот Триста Бест вели: „Премногу путер од кикиритки може да предизвика или да го зголеми рефлуксот на киселина, инаку познат како GERB“.

GERB е дигестивно нарушување кое се јавува кога киселите гастрични сокови или храната и течностите се влеваат назад во хранопроводот од желудникот, предизвикувајќи чувство на печење. Тоа е исто така друго име за рефлукс на киселина.

„Путерот од кикиритки е добар за луѓето со GERB, но во умерени количини бидејќи е прилично мрсен“, вели таа.

Масната храна може да предизвика опуштање на мускулите кои го одвојуваат хранопроводот од желудникот, дозволувајќи ѝ на стомачната киселина да помине во хранопроводникот.

Може да внесувате нездрави масти

Некои брендови на путер од кикиритки може да содржат повеќе масло ако не е чист производ. Путерот од кикиритки е одличен извор на здрави масни киселини. Сепак, некои брендови обично додаваат дополнителни масла, како што се палмино или целосно хидрогенизирани растителни масла, кои ја зголемуваат количината на заситени масти во вашата исхрана.

Може да го зголемите внесот на додаден шеќер

Комерцијалните брендови кои додаваат масло во путерот од кикиритки често додаваат и шеќер. Внимавајте на декларациите и обидете се да консумирате 100 проценти путер од кикиритки, без никакви додатоци.

Путерот од кикиритки може да содржи опасен вид мувла

Изненадувачки, путерот од кикиритки може да содржи канцероген наречен афлатоксин, кој се наоѓа во мувлата Aspergillus, но некои истражувања покажаа дека тоа е можно, според Eat This, Not That.

