КОИ СЕ НАЈБОГАТИТЕ ДЕЦА НА СВЕТОТ? Не кренале прст, се родиле со златна лажица во уста, немаат ни 12 години и поседуваат МИЛИЈАРДИ

Кога ќе го слушнете терминот „богато дете“, можеби ќе помислите на некој роден со златна лажица во устата – наследник на богатство. Иако тоа може да биде точно во многу случаи, некои од најбогатите деца во светот се исто така зафатени со создавање на сопствени купишта богатство.

Претприемништвото, појавувањето на славните личности, манекенството, каналите на YouTube, спонзорираните објави и работните места на мало се начините на кои младите можат да заработат милиони.

Во продолжение ви ја пренесуваме листата на шесте најбогати деца во светот и од каде доаѓа нивното богатство.

1. Принцезата Шарлот од Кембриџ : 5 милијарди долари

Принцезата Шарлот е средно дете на принцот Вилијам и принцезата Кејт . Иако Мари Клер извести дека од осумгодишната се очекува да има работа наместо да биде член на кралското семејство, тоа не е затоа што нема нето богатство.

Наместо тоа, нејзините родители сакаат да и помогнат на Шарлот и нејзиниот постар брат, принцот Џорџ, да го избегнат комплексот „наследник и резервен“ со кој се соочија принцот Вилијам и принцот Хари.

Во моментов, принцезата Шарлот нема работа и исто така не добила наследство, така што нејзината нето вредност се одредува според нејзината вредност за британската економија во однос на нејзината способност да генерира милијарди во продажба, според Reader’s Digest of Australia.

2. Принцот Џорџ Александар Луис : 3,6 милијарди долари

Деветгодишниот принц Џорџ е најстарото дете на Вилијам и Кејт, моментално второ по ред за британскиот трон. Исто како и неговата сестра Шарлот, неговата нето вредност е одредена од неговата вредност за економијата на неговата земја и неговата способност да генерира милијарди во продажба.

3. Блу Ајви Картер : 720 милиони долари

Блу Ајви Картер (11) е најстарата ќерка на пејачката Бијонсе и раперот Џеј Зи. Покрај нејзината доверба и инвестициски средства и наследство, кои го сочинуваат најголемиот дел од нејзината нето вредност, Блу Ајви има продуцентски и текстописци, кои се еднакви на авторските права.

Таа ја напиша песната „Brown Skin Girl“ за саундтрак албумот за акцијата во живо на Дизни „The Lion King: The Gift“ во 2019 година. Покрај тоа, таа ја интерпретираше верзијата на аудио книгата „Love in the Hair“.

4. Сторми Вебстер : 410 милиони долари

Петгодишната Сторми Вебстер е најстарото дете на старлетата Кајли Џенер и раперот Тревис Скот. Како Блу ​​Ајви, Сторми има доверба и инвестиции кои го сочинуваат најголемиот дел од нејзината нето вредност.

Сепак, мајката на Сторми, Кајли, се задеваше дека Сторми е блиску до лансирање на сопствен бренд, што значи дека нето вредноста на малото девојче веројатно ќе расте.

5. Северозапад : 375 милиони долари

Норт Вест (9) е најстарото дете на Ким Кардашијан и Канје Вест. Најголемиот дел од нето вредноста на Норт се состои од фондови и инвестиции; сепак, младата е исто така зафатена со градење на сопствен бренд, што значи дека нејзината нето вредност веројатно ќе расте експоненцијално.

Мајката на Норте, Ким, го има заштитено името на Норте во различни области, вклучувајќи забава, играчки, рекламирање и козметика. Покрај тоа, Норт има филмски заслуги за неговото име – најновото синхронизирање на Paw Patrol од 2023 година.

6. Влад и Ники: 286,75 милиони долари

Влад и Ники е името на каналот на YouTube на кој се појавуваат браќа и сестри родени во Америка со руско потекло, Владислав Вашкетов (роден на 26 февруари 2013 година), Никита Вашкетов (роден на 4 јуни 2015 година), Кристијан Сергеј Вашкетов (роден на 11 септември 2019 година) и Алиса Васкетова.

Нивните родители, Сергеј Вашкетов и Викторија Вашкетов, потекнуваат од Москва, Русија и го водат овој канал на дури 18 јазици. Децата живеат во Мајами, Флорида и повремено во Дубаи. Нивниот главен канал е 8-ми најпосетуван во светот.

