Кои се најдобрите места за поставување огледала во вашиот дом?

Огледалото поставено во вашиот дом не е само декорација, туку и енергетски магнет. Ако го поставите на погрешно место, може да ви донесе немир, несигурност, па дури и блокади во љубовта и кариерата.

Според правилата на фенг шуи, ако го поставите правилно, огледалото отвора простор, носи светлина и ја зајакнува самодовербата.

Соодветно на тоа, огледалото рефлектира енергија, па ако е свртено кон влезната врата, според фенг шуи, фрла можности. Наместо да привлекува нови можности, вие ги одбивате.

Исто така, истото важи и за љубовните врски, бидејќи вашиот партнер може да се чувствува како да нема стабилно место во вашиот живот.

Ако поставите огледало спроти вашиот кревет, наместо мир, тоа носи немир и чувство дека никогаш не сте сами. Ако огледалото е поставено во ходникот директно свртено кон вратата, тогаш енергијата влегува, но веднаш си оди. Исто така, ако е поставено зад вашата работна маса, огледалото носи дисперзија наместо фокус и чувство дека вашата кариера постојано се лизга.

Огледалото носи сила ако се постави спроти прозорец бидејќи рефлектира светлина и го проширува просторот, како и во трпезаријата бидејќи го засилува чувството на изобилство и заедништво. Ако се постави во дневната соба, носи хармонија.

