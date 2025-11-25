Кои се најчестите причини зошто мажот престанува да ве контактира по првиот состанок?

0 SHARES Сподели Твитни

Иако може да биде тешко и емоционално непријатно кога мажот не ве контактира по првиот состанок, важно е да разберете дека тоа не е одраз на вашата вредност или како сте се справиле со ситуацијата.

Сето ова едноставно покажува дека тој не бил вистинскиот за вас и дека е подобро веднаш да исчезне отколку да се повлече по неколку месеци или години врска. Понекогаш, ваквите одлуки на мажите се подарок бидејќи ве штитат од губење време на некој што не гледа иднина со вас.

Многу психолошки сознанија укажуваат дека најчестите причини зошто мажот престанува да ве контактира се поврзани со неговите внатрешни ставови, очекувања или стравови, а не со вашите постапки или личност.

Една од најчестите причини за неговото исчезнување е тоа што тој бил заинтересиран само за задоволство и авантура. Дури и ако не сте имале интимна врска, неговото отсуство може да значи дека тој очекувал само површна страст од вас. Ако сте имале страсна ноќ и вашиот партнер исчезнал, можно е дека тој го изгубил интересот бидејќи го добил она што го сакал и сега продолжува понатаму. Важно е да се разбере дека ова не е одраз на вашата вредност, туку индикатор дека сте наишле на површен маж.

Исто така, понекогаш мажите веруваат дека се заљубени, иако нивните чувства произлегле од моментална страст или похота. Кога ќе сфатат дека сè било илузија, тие исчезнуваат за да избегнат давање лажна надеж. Друга причина може да биде недостаток на привлечност, иако имате слични интереси и забавен разговор, искрите можеби не летале и тој се откажува за да не го троши своето или вашето време.

Покрај тоа, некои мажи се плашат кога ќе сфатат со каква решителна и самоуверена жена имаат работа. Ако сте покажале сериозност и самодоверба на првиот состанок, тој може да исчезне за да избегне посветеност или емоционална длабочина.

Неговото отсуство ви заштедува енергија и време и ви отвора простор да пронајдете некој што ќе го цени вашиот интегритет и посветеност.

